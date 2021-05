Bajo la lluvia, Bernasconi logró sumar unas unidades

Luego de la fecha nueve que el viernes sólo pudo correr una sola final de las dos pautadas, la categoría oficializó el Campeonato 2020-2021 donde el joven piloto local, Felipe Bernasconi, supo mantenerse en pista a pesar de las malas condiciones, arribar a meta y sumar unas unidades.

Para Bernasconi era su tercera fecha arriba del auto 75 que le entrega el team Satorra, y hasta ahora, no ha tenido suerte en cuanto al clima en cada una de las pruebas. A pesar de ello, Felipe ha sabido manejar la situación, sumando buenos puntos en el inicio, pero con la firme convicción de querer estar siempre más adelante. Con sólo tres fechas, de ellas corridas cinco finales, Bernasconi se ubica en el puesto 29° del campeonato, ahora con 40 unidades.

Vale recordar que este campeonato inició en el 2020, se paralizó por la pandemia, volvió al ruedo en este 2021 y el viernes, tras los anuncios presidenciales de la noche del jueves, se decidió intentar correr toda la novena fecha en la jornada del viernes. Este es un campeonato que terminaría en el 2022.

Anuncio oficial

La primera final se largó con procedimiento de pista con agua dado que la lluvia se mantenía presente sobre el trazado. Al momento de iniciar la misma un despiste seguido de un toque género una “carambola” de autos que dejó fuera de pista a cuatro pilotos de los 35 que conformaban el pelotón. Tras la neutralización el relanzamiento en el tercer giro tuvo a Federico Hermida marcando el rumbo, detrás Valentín Jara salió en busca de dar alcance a Gianfranco Barbara buscándolo dentro de una cortina de spray intensa que dejaba al neuquino con poca visibilidad.

En la vuelta 4 un despiste lo dejó fuera de carrera a Jara quien debió ser remolcado por el equipo de rescate. Por su parte Agustín Sexe se mantenía en pista peleando junto a Francisco Luengo en su avanzada al 13°lugar.Detrás Santiago Sexe pudo concretar su objetivo de avanzar algunas posiciones llegando hasta el puesto 27.

La primera carrera terminó por tiempo y la ganó de punta a punta Federico Hermida, mientras que Agustín Sexe terminó cruzando la bandera a cuadros en el 16° lugar, Santiago Sexe en el puesto 27 y 30° sin poder sumar puntos al campeonato, Valentín Jara a quien el motor se le detuvo en plena final. Al momento de largarse la segunda final, y por decisión del comisariato deportivo, se informó a los pilotos que la misma estaba suspendida por la intensa lluvia sobre la región, la cual iba en aumento. Así sin las condiciones de seguridad adecuadas la fecha solo tuvo una final la cual entregó puntos importantes al torneo.

Oliva, décimo

Otro de los jóvenes de la región, en este caso el de Salliqueló, Bautista Oliva, ocupó la décima posición en la única final disputada. En la clasificatoria logró el 16° tiempo, sorteando un inconveniente en el motor al momento de cerrar su giro veloz. “Al momento de aplicar potencia el auto quedó de cola; y también un problema de temperatura en el motor nos limitó las RPM y eso nos hizo perder mucho tiempo en la recta”, confiaba el protagonista al respecto antes de la disputa de las competencias que cerraban el intenso día viernes, único de carreras en el escenario platense en el sitio Veradia.

En la primera final, disputada a diez vueltas, el piloto de la Scudería Ramini se mantuvo en la 14º posición durante la primera parte de una competencia que comenzó accidentada, y con pace-car en pista dado que varios pilotos quedaron involucrados en un incidente momentos antes de la partida efectiva. La disputa del salliquelense surgía con Agustín Sexe y Manuel Borgert al cierre de la primera mitad de la competencia, avanzando un puesto ante el abandono de Valentín Jara y otro lugar tras superar a Agustín Sexe, quedando a las puertas de los diez primeros puestos en la competencia que lideraba Federico Hermida.

Con siete pasos cumplidos, Oliva avanzaba al undécimo lugar con grandes posibilidades de llegar a los diez primeros, dado que solo tres décimas lo separaban respecto a Enzo Torres. No tuvo mucho tiempo para intentar una superación, pues la carrera terminaba de manera anticipada por cumplimiento máximo de tiempo, ganando Federico Hermida la prueba final. Bautista Oliva cerraba una excelente labor avanzando finalmente al décimo lugar tras aprovechar el retraso de Genaro Rasetto. “Nos pudimos mantener en pista, realmente no se veía nada desde arriba del auto, no quise cometer errores, eso me permitió avanzar algunas posiciones. Podríamos haber estado más adelante, pero tomé muchas precauciones en la pista porque quería llegar al final. La segunda carrera se suspendió, nos quedamos con las ganas de correr pero la decisión fue acertada, terminando de esta manera una fecha que se corrió en un solo día. Gracias al equipo, a los sponsors, a todo Salliqueló y a mi familia que me acompaña en cada competencia”, expresó el joven piloto al respecto.

Con 9 fechas disputadas, el campeonato encuentra a Oliva en la posición 22 con un total de 78 puntos. De no haber cambios en el calendario, la próxima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana se disputará entre los días 25, 26 y 27 de junio en escenario a confirmar.