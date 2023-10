Bajo el paraguas voy

El martes la ciudad se despertó con una muy grata noticia: una linda lluvia regó de lo lindo a todo el distrito de Trenque Lauquen. Sí, la esperada lluvia finalmente llegó y se mantuvo durante buena parte del día, aunque quizás no con la abundancia deseada.

No obstante, ver las plazas, las ramblas, los parques y las calles mojadas fue muy agradable a la vista luego de meses y meses en los que casi no llovió, situación que generó una cruenta sequía que perjudicó a los productores de una parte importante del país.

Y en tiempos en que todo reverdece, el agua caída ayer del cielo fue un incentivo para que la ciudad tome nuevo color. ¿Cuánto tardará en volver la lluvia? Nadie lo sabe. Pero, por lo menos, ayer se vivió un bello reencuentro.