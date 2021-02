Bajaron a 91 los casos activos

• En Trenque Lauquen

La subsecretaría de Salud municipal reportó esta mañana (miércoles) juna nueva baja en el número de casos activos de Covid-19, de 97 a 91, luego de que se confirmaran nueve (9) nuevos casos -siete (7) por hisopado y dos (2) por nexo o criterio epidemiológico según protocolo vigente- y se recuperaran otras 15 personas. Además se descartaron 18 casos, hay 16 casos sospechosos y 150 personas en aislamiento.

Ocho (8) de los nuevos casos positivos se detectaron en Trenque Lauquen y el restante en Treinta de Agosto.

Entre los 91 casos activos, 68 son de la ciudad cabecera, nueve (9) de Treinta de Agosto, 13 de Girodías y uno (1) de Beruti: 12 se encuentran en el Hospital Municipal, uno (1) en el Centro Extrahospitalario del ex Hotel Pailla HUé y 78 en sus domicilios particulares.

Como lo viene haciendo desde el comienzo, y debido a que el paso del tiempo a veces provoca cierta relajación, el Departamento Ejecutivo vuelve a formular una fuerte apelación a la responsabilidad individual y colectiva de la comunidad y pide mantener -y en lo posible profundizar- los cuidados y prevenciones y respetar las normas y disposiciones sanitarias vigentes para la contingencia que se está viviendo: Uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, no tocarse la cara, no compartir el mismo mate ni utensilios, no beber del mismo vaso o envase y mantener el distanciamiento social.

• Casos confirmados hoy: 9

– Por testeo: 7

– Por criterio o nexo epidemiológico: 2

– En Trenque Lauquen: 8

– En Treinta de Agosto: 1

– En Girodías: 0

– En Beruti: 0

• Total casos activos: 91

– En Trenque Lauquen: 68

– En Treinta de Agosto: 9

– En Girodías: 13

– En Beruti: 1

• Personas recuperadas hoy: 15

• Total de Personas recuperadas: 2.095

• Casos descartados hoy: 18

• Total de Casos descartados: 4.463

• Defunciones: 33

• Casos sospechosos:16

– En Trenque Lauquen: 9

– En Treinta de Agosto: 5

– En Girodías: 0

– En Beruti: 2

• Aislamiento por contacto estrecho: 150

– En Trenque Lauquen: 126

– En Treinta de Agosto: 10

– En Girodías: 10

– En Beruti: 4

• Línea Telefónica de 6 a 24hs.

– (02392) 41-5000.