Badino se refirió a la construcción de casas

La concejal del Frente de Todos y titular de la oficina de Anses local, Leticia Badino, se refirió a las políticas habitacionales del Ejecutivo municipal al tiempo que destacó que las viviendas construidas y sorteados días atrás se concretaron con fondos nacionales.

A través de sus redes sociales, Badino expresó: “Hay otro programa de viviendas financiado por la Provincia (Bonaerense II) para la construcción de 50 casas, de las cuales 28 serán para vecinas y/o vecinos de la ciudad cabecera y el resto, para 30 de Agosto y Beruti”.

Y añadió: “En septiembre, la Provincia envió un nuevo anticipo completando el 70% del monto total de este programa de viviendas, esto es $ 163.110.591. Así, a las 56 viviendas financiadas por la Nación, y sorteadas (el lunes), se sumarán otras 110 casas financiadas por la Provincia, las 60 sociales que quedaron sin hacer en la gestión anterior, más estas 50, repartidas entre la ciudad cabecera, Beruti y el 30”.

En el mismo sentido la dirigente detalló que “la ejecución de estos programas de vivienda nacionales y provinciales se realiza de la siguiente forma: el Estado local pone la tierra, la Nación o la Provincia ponen el dinero para la construcción de las viviendas, el Municipio contrata a alguien más para realizar las casas, el Municipio inscribe y realiza los sorteos, y las y los vecinas/os que acceden a la vivienda pagan, en cuotas, su terreno y su casa”.

Críticas

Tras la descripción de la operatoria a través de la cual se construyen y entregan las viviendas, la dirigente sostuvo: “Es importante y necesario aclarar que antes el Municipio también realizaba casas de manera autogestiva, eso eran los círculos cerrados, pero esta gestión ya no lo hace. No sabemos si porque no lo saben hacer, o porque no les parece necesario”.