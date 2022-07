B. Alegre retiró tubos de cemento que se usaban como mobiliario en el camping

Las autoridades del Club Barrio Alegre decidieron retirar del camping de la institución los tubos de alcantarilla de cemento que se encontraban en algunos lugares del predio desde hacía cuatro décadas luego de que el último fin de semana una niña de ocho años sufriera un gran susto cuando jugaba en uno de ellos.

Si bien la situación no pasó a mayores y sólo ocurrió que una de sus piernas quedó atrapada unos minutos, desde la institución se consideró pertinente retirar estos tubos para evitar peripecias similares en el futuro.

Susto

Así lo confirmó a este medio el presidente de la entidad, José Provenzano, quien explicó que el pequeño incidente sucedió “en el sector de las canchas de tenis donde había uno solo de estos tramos que, más que nada, se usaba como un banco. La nena, que participaba de una fiesta de cumpleaños, estaba jugando allí, se metió y le quedó atorada sólo la pierna, el cuerpo no estaba dentro del tubo. La nena se asustó, empezó a llorar y el papá del niño que cumplía años no perdió el tiempo y llamó enseguida a una ambulancia y a Bomberos que llegaron en pocos minutos”.

Seguidamente, el dirigente indicó que, luego de que se rompió el tubo se pudo constatar que la nena no tenía más que un raspón en su rodilla. Asimismo, se la trasladó al Hospital Municipal para verificar su buen estado de salud. “Personalmente me puse en contacto con la familia y me comentaron que la nena estaba bien”, dijo el dirigente.

Poco uso

No obstante, y más allá de que se trató sólo de un susto, las autoridades de Barrio Alegre decidieron quitar del predio los citados tubos para evitar algún contratiempo similar en el futuro. “Decidimos quitar esos caños que tenían poco uso. Se hizo sólo eso y, por el momento, no se van a cambiar los otros juegos”, dijo antes de adelantar que “en algún momento se va a modernizar y extender el sector de juegos infantiles”, y que “hay algunos proyectos muy lindos, pero llevan tiempo y dinero. Pero, por el momento se hizo esto sólo, no se hizo ninguna modificación grande”.