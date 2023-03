Ayer no hubo clases en los Colegios Secundarios

En la jornada de ayer no hubo clases ni a la tarde ni a la mañana en el edificio de los Colegios Secundarios ya que las autoridades de los establecimientos educativos que allí funcionan decidieron suspender las actividades por falta de agua.

A través de un comunicado que circuló entre las familias en las primeras horas de ayer se informó que “dada las condiciones de falta de agua en el edificio de los Colegios Secundarios se suspenden las actividades”.

Los cortes de energía afectaron la provisión de agua en el inmueble donde concurren muchos chicos.

Poca presión

Al respecto el presidente del Consejo Escolar de Trenque Lauquen, David Siles Torrico, señaló: “Nos avisaron de la situación en los Colegios Secundarios y nos acercamos al lugar a las 8 de la mañana para constatar cuál era el inconveniente”.

Y añadió “Lo que advertimos fue un problema de falta de presión en la red de agua del edificio. El servicio no se encontraba cortado, sino que no había suficiente presión”. Al tiempo que aseguró que en los baños al tirar la cadena el agua corría.

De todas maneras explicó que “el Consejo Escolar proveyó de bidones de agua a los establecimientos que funcionan en el edificio para todo lo que es consumo.

Sobre la suspensión de las actividades durante la jornada de ayer, el consejero indicó que “fue decisión de las autoridades de los Colegios que consideraron que no estaban dadas las condiciones para el funcionamiento de las escuelas”.

En este sentido agregó que “en la Escuela 11 y en un jardín maternal también se dio el mismo inconveniente de baja presión en la red, aunque en dichos establecimientos no se suspendieron las clases”. “Eso es potestad de los directivos de cada institución”, reiteró.

Por otra parte consideró que la situación fue provocada por los cortes de luz registrados el miércoles, que obligaron al Municipio a realizar un relevamiento en todo el sistema de la red de agua y que afectó al servicio en toda la ciudad.