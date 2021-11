“Avanza Libertad es una construcción que empezó y que tiene que seguir”

La fuerza liberal Avanza Libertad, encabezada a nivel local por Gustavo Bories, se ubicó ayer en tercer lugar. Y a pesar de no haber obtenido los votos suficientes para conseguir una banca en el HCD, todos quienes trabajaron en la construcción de este espacio político a nivel local se mostraron satisfechos con la performance electoral realizada durante esta elección, tanto en la instancia de las PASO, como en los comicios generales desarrollados ayer.

En este sentido, Bories señaló a La Opinión que Avanza Libertad es una construcción que va más allá del 2021 y que las elecciones de ayer fueron un primer paso.

Alegría

Sobre la jornada electoral de ayer, Gustavo “Coco” Bories señaló que “fue una jornada muy linda que la vivimos con mucha alegría. Y felices porque realmente el esfuerzo que hicimos fue enorme. Y más allá de que no nos alcanzó para poder tener un concejal, esto también nos demostró que la gente apoya a otras fuerzas porque ya que quiere otra forma de hacer política”.

Y añadió que “para nosotros es un orgullo enorme y va más allá de poder meter un concejal. Nosotros lo vemos como una construcción de un equipo de ideas y de propuestas. Y de cara al 2023 se intentará poder mantener esto que se logró y poder seguir trabajando”

Acompañados

Por otra parte, Bories señaló que “el acompañamiento que tuvimos la verdad que fue enorme para ser una fuerza política que hace apenas 90 días se formó, que cuenta con poca gente y con pocos recursos. Pero eso nos motiva para seguir adelante. Obtuvimos 1000 votos más que en las PASO y eso es una satisfacción pero también una responsabilidad”.

De cara al futuro que le espera a la fuerza liberal en el distrito de Trenque Lauquen, el dirigente sostuvo que “nosotros si comenzamos y nos metimos en política no fue por una cuestión partidaria sino por el hartazgo que teníamos de la política tradicional como mucha gente. Entonces, no por tener 2000 votos o no haber podido meter un concejal vamos a abandonar todo.

Porque nosotros también somos parte de la gente que está harta. Por esa razón vamos a seguir trabajando de cara al futuro. La construcción comenzó y la construcción tiene que seguir”.