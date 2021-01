Aunque hay permiso para realizar eventos al aire libre, aún es poca la movida cultural en la ciudad

Más allá de la incertidumbre generada en las últimas horas con el planteo por parte del presidente Alberto Fernández hacia los gobernadores de desplegar nuevas restricciones para evitar el avance del Covid-19 y el crecimiento de los casos activos, ya hace algunas semanas que la Municipalidad de Trenque Lauquen autorizó, entre otras habilitaciones, el desarrollo de eventos culturales al aire libre con un tope de 100 personas.

Este permiso significó una apertura para que, principalmente las bandas de música del distrito, pudieran de a poco volver a la actividad sobre el escenario luego de varios meses de no poder hacerlo debido a la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para evitar su propagación.

No obstante, aún son pocas las propuestas que han podido apreciarse a nivel local y una de las razones es que el tope de 100 personas por evento no alcanza, en general, para poder solventar los costos que requiere la organización de un recital.

No obstante, para hoy y mañana hay previsto un festival en las instalaciones del Club Atlético Trenque Lauquen con la participación de diferentes grupos trenquelauquenses y de la zona el cual se llevará a cabo respetando los protocolos sanitarios vigentes.

“Poca movida”

En este marco, La Opinión se contactó con Esteban Monópoli, titular del Departamento de Cultura de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, quien explicó cuál es la situación que hoy se vive a nivel local.

“Actualmente hay poca movida y es por una razón: dan muy poco los números con sólo 100 personas. Esa es la realidad. Más allá de que nosotros fuimos los impulsores de esta primera apertura y que hay muchos números artísticos que funcionan con 100 personas como es el caso de los dúos o alguna banda que está arrancando que no requiera tanta estructura de sonido, hay un pelotón de bandas que, con sólo 100 personas, se les complica solventar ese movimiento”, dijo antes de contar que “estuve presente y estuvo todo muy lindo en un bar local donde tocó la banda Lennon’s Tree ante 100 personas. Estuvo todo muy bien controlado, la gente se portó de primera, la banda se portó muy bien con los horarios y me consta que el lugar rechazó no menos de 20 reservas de cuatro porque ya estaba superada la capacidad”.

Asimismo, contó que “sé que, para más adelante, este lugar va a organizar movidas al aire libre y también hay programado un festival en Atlético este 8 y 9 de enero en el cual van a trabajar bajo el protocolo de las 100 personas. En lo que es Provincia está habilitado hasta 200, pero el municipio de Trenque Lauquen habilitó basta 100 con el primer decreto”.

Habilitados

Jorge “Alemán” Azpiroz, líder de la banda local Aleman Grup dejó su visión sobre lo que hoy está ocurriendo a nivel cultural en la ciudad y el distrito. Él señaló: “Personalmente pienso que sólo debemos volver a tocar si los protocolos nos habilitan, ya que soy de los que creen que todo puede esperar un poco, menos la vida. De cualquier manera, para mí si hay algo que diferencia al ser humano de otro ser vivo es su capacidad, actitud y persistencia de darse entretenimiento, recreo, belleza y espiritualidad a su vida, y eso sería el arte, la cultura. Sin arte seríamos grises habitantes de la rutina, como diría Nietzche, la vida sería un error”.

En este sentido, el multifacético artista expresó: “Por eso considero que es hiper necesaria y hasta sanadora la comunicación artística, así que cuando se pueda debemos encontrarnos, compartirnos, abrazarnos, aunque sea desde una melodía. Quedó demostrado en plena pandemia, en pleno confinamiento que las redes resistían a través de videos, canciones y streaming. Ayudó y mucho el arte a soportar desgracias y soledades”. “En definitiva, cuando se pueda, con responsabilidad individual y colectiva, estaremos convidando el alma desde un escenario, para pocos, para muchos para los que podamos, como para ayudar y ayudarnos a pasar este horror con empatía y solidaridad”.

Por último, agregó: “Las bandas también vivimos del trabajo, de a poco, como se pueda, estaremos preparados para volver. En nuestro caso fuimos contratados al 23 para un show para 100 personas en un bar ubicado en Urquiza y Uruguay. Siempre que los protocolos y la realidad nos permitan, estaremos para un abrazo virtual y musical”.

Recaudación

El músico Zack Castañares también contó cómo vive este momento tan particular que hoy le toca vivir al arte en general. “No creo que puedan darse festivales con la participación de 5 o 6 bandas como ocurre con el Santurock. Creo que esto se realiza más por amor al arte porque es imposible que haya una recaudación significativa para cada banda que permita solventar todos los gastos que conlleva el armado del festival”. Pero más allá de eso es una buena iniciativa habilitar un poco la movida del arte que es la que más castigada está. Porque hoy sigue todo parado, con sonidistas y músicos sin poder trabajar. Está bueno que empiecen a abrir respetando los protocolos que todo el mundo sabe”.

En otro párrafo de su análisis, Castañares comentó que “también existe la gente que está cansada de todo esto y se revela y sale a intervenir las calles con su arte porque ya es insostenible las ganas de volver a estar con el público y entablar esos lazos que se crean cuando uno hace arte y lo comparte”.

Sobre el final de su reflexión, el artista contó que “el que pasó fue un año muy duro en todo sentido para cada artista porque hay ciertos momentos en los que uno se ha preguntado por qué seguimos en este camino. Algunos lo toman como un pasatiempo, pero muchos otros lo toman con mucho amor, respeto y dedicación. Y uno le dedica tanto que el hecho de que no se pueda plasmar en un espectáculo ha quebrantado un montón de bandas y ha hecho que muchas se replanteen si seguir o no. Más allá de eso, yo sigo convencido de que sin el arte y sin la música que es el principal motor del alma de las personas, no se podría seguir adelante. Estoy contento de que se pueda abrir la posibilidad de tocar. Después de muchos meses voy a volver a tocar este viernes”.