Aún con escasas definiciones, las fuerzas políticas comienzan a mirar hacia el 2023

El año 2022 está cada vez más cerca de retirarse y las distintas fuerzas políticas del distrito comienzan a trabajar, de a poco, de cara a las elecciones del 2023. Si bien por el momento no hay demasiadas definiciones (y es lógico ya que faltan varios meses para llegar a las PASO) puede afirmarse que, por lo menos en el Frente Juntos de Trenque Lauquen, habrá internas primarias. A la vez que serán como mínimo otras dos fuerzas las que presentarán a su aspirante a la intendencia.

Cabe recordar en este punto que el jefe comunal Miguel Fernández tiene la posibilidad de concretar una nueva reelección, pero, al ser consultado sobre este tema en reiteradas oportunidades, ha afirmado que aún no definió si finalmente buscará renovar su cargo añadiendo que aún falta mucho para tomar esa decisión.

La que sí adelantó que el PRO tendrá candidato propio, el cual participará de las PASO dentro de Juntos, fue la presidenta de esta fuerza política a nivel trenquelauquense, Adriana Velázquez, quien incluso fue crítica del poco espacio que la administración municipal ha dado a los referentes locales del sector que a nivel nacional lidera el ex presidente Mauricio Macri.

Dentro del Frente de Todos y del peronismo local en general el panorama aún es incierto, aunque podría especularse también con un escenario de PASO entre las distintas líneas que lo componen y, también, con algún sector que podría ir por afuera de esta coalición, todo dependerá en buena parte de cómo continúe la alianza gobernante a nivel provincial y nacional. Aunque también otra cuota se dará con los movimientos netamente locales. Una vez más vuelve a señalarse que aún falta mucho para realizar afirmaciones más certeras.

Pero los comicios del año que viene a nivel local contarán con la participación de otras fuerzas políticas como es el caso de Republicanos Unidos, que ya adelantó que presentará candidato a intendente.

“Aún no”

Por su parte, el referente de la Unión Vecinal de Trenque Lauquen Pedro Roig afirmó que la fuerza que integra aún no está analizando posibles candidaturas y, por el contrario, continúa desplegando su acción de carácter social en diversos temas. “La Unión Vecinal trabaja como siempre en varias cuestiones sociales, pero para el año que viene no hemos planteado nada todavía, no se ha tratado ese tema coyuntural, sí continuamos colaborando con vecinos y vecinas del distrito en diferentes temas, pero por el momento nada más que eso”, señaló el dirigente.

Decididos

Mientras que Gustavo Bories, referente local de Republicanos Unidos, no dudó en afirmar que el espacio que representa en Trenque Lauquen sí presentará un candidato a intendente. “Desde Republicanos Unidos estamos trabajando en la consistencia de un grupo sólido de personas, nuestra primera experiencia, en el año 2021, cuando integramos la alianza electoral Avanza Libertad, hizo que tengamos y hagamos cambios para el fortalecimiento del espacio y en eso hemos trabajado, a sabiendas que el año 2023 es un año electoral y bastante complejo para el que nos estamos preparando. Si bien aún no hablamos de alianzas ni de candidaturas, sí podemos afirmar que vamos a estar presentes tanto en lo local, como provincial y nacional”, dijo.

“Todavía falta mucho para el armado de alianzas y listas, nuestra preocupación hoy es poder mostrarle a la sociedad el grupo de personas, los pensamientos e ideas del grupo, que hay otra forma de hacer y participar en política, la cual necesita que el ciudadano se involucre apoyando a la creación de políticas más prometedoras en la búsqueda de un futuro con mayor desarrollo económico y social”, añadió.

Por último, recordó: “Pasara lo que pasara en las elecciones pasadas íbamos a seguir trabajando y eso hicimos. Acá estamos, firmes y con más ganas que nunca de participar y poder agregar valor a la sociedad en su conjunto ante sus necesidades”.

Alejado de la política

Mariano Luzzi, quien el año pasado encabezó la lista de candidatos a concejales por el Frente Cumplir, el cual tiene como referente nacional al ex ministro del Interior y de Transporte de la Nación y actual diputado nacional Florencio Randazzo, comentó que, por el momento, se encuentra alejado de la actividad política. “Hoy estoy muy abocado al deporte, al kick boxing, que es lo mío, y realmente venimos con muchas competencias y muchos títulos. La verdad que vengo abocado al deporte y no estoy desarrollando hoy ninguna actividad política”, expresó.