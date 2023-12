Aumentos de un 20% y más en la carne

Las medidas económicas anunciadas el pasado martes por el ministro nacional Luis Caputo ya tuvieron su impacto en uno de los productos más importantes de la canasta básica nacional, la carne, que según manifestaron comerciantes locales experimentó una suba de alrededor del 20%.

Desde el sector manifestaron preocupación ya que consideran que dicha suba impactará directamente en el consumo, que ya venía bajando durante los últimos meses.

A modo de ejemplo, indicaron que el kilo de carne picada, uno de los cortes más demandados, pasó de $ 2.800 a $ 4.000 mientras que el asado trepó a los $ 7.000.

“Bastante complicado”

Según indicaron desde una carnicería local, “viene bastante complicado el tema”. “La verdad que se está notando. Hablamos de aumentos de alrededor del 20% y más. Es verdad que la carne venía aumentando, pero no era de tanta magnitud y ahora se nota mucho más. Y la situación sinceramente preocupa porque uno intuye que va a bajar el consumo, es algo lógico pero bueno son las medidas que se han tomado”, expresaron.

Y a modo de ejemplo informaron que la carne picada, que está entre lo que “más salida tiene, pasó de $ 2.800 a $ 4.000 y el asado de $ 4.200 a alrededor de $ 7.000, y el vacío un poco más, hablándose de alrededor de $ 7.500”.

Por otra parte desde la firma destacaron que “lo que sucede es que para la gente común que tiene un sueldo, va a estar muy complicado y para el negocio al bajar el consumo o también porque los impuestos van subiendo y por la caída de consumo uno va ganando menos. Y uno trata de no aumentar tanto pero no le queda otra”.

“No le alcanza la plata”

Por otra parte desde otra carnicería de nuestra ciudad coincidieron en señalar que “en promedio los precios de la carne subieron entre un 20 y un 25%”, y remarcaron que si bien en los últimos tiempos la carne venía aumentando y el consumo cayendo “los últimos aumentos fueron muy fuertes y seguramente van a impactar más directamente en lo que tiene que ver con una caída del consumo”.

También destacaron que “algo que se venía viendo a raíz de los sucesivos aumentos era una mayor demanda en cortes más económicos, pero en esta oportunidad los aumentos fueron generales así que lo que uno puede intuir es que la gente va a consumir menos porque la realidad es que no le alcanza la plata”