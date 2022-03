Aumentó nuevamente el precio del pan y en algunos lugares el kilo está a $300

Entre el fin de semana pasado y ayer el precio del pan volvió a experimentar un aumento en buena parte de las panaderías locales.

Si bien los primeros ajustes de precios se dieron en algunos comercios durante el fin de semana, a partir de ayer un grupo de panaderos de la ciudad se vio obligado a trasladar a la venta del producto parte de los incrementos en los precios de las materias primas, principalmente la harina, que en una semana experimentó una suba de $900.

En algunas panaderías el kilo de pan llegó así a los $300.

Valores

En diálogo con La Opinión, el panadero local Sergio “Corcho” Barella confirmó que desde ayer “se decidió llevar el kilo de pan a $220 en lo que es reventa mientras que el precio al mostrador a $280”.

Y añadió que “las facturas se fueron a $480 la docena”. “Esos son los precios que estamos manejando hoy en día”, comentó.

Además aseguró que la situación es compleja ya que todavía no tienen precio de la harina. “Es decir que hoy por hoy no sabemos a cuánto está la harina. No sabemos qué va a pasar la semana que viene”, sostuvo.

Se ha marcado que esta semana la bolsa de harina puede llegar a los $2.500, $2.800 o hasta $3.000, tratándose de bolsas de 25kg y no de 50, como se estilaba tiempo atrás. “En una semana la bolsa de harina aumentó $900″, se remarcó.

“Todo muy complicado”

Asimismo, el panadero también sostuvo que “está todo muy complicado, pero la cuestión es que es para todos. Porque no es sólo el pan. Aumenta la luz, el gas, los impuestos, el aceite, lo que uno consume diariamente. Y quizás la gente se enoja con el panadero pero la realidad es que todo aumenta”.