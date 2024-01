Aumentó el precio de la media res y esta semana habrá subas en carnicerías locales

Esta seman el precio de la carne volverá a tener un nuevo incremento al consumidor y eso se verá en Trenque Lauquen. Así lo informaron desde distintas carnicerías de nuestra ciudad que señalaron que el ajuste responde a un incremento en el precio del kilo de la media res que ya se aplicó aunque aún no fue trasladado al consumidor final.

A raíz de eso en las carnicerías locales optaron por sostener los precios hasta esta semana donde seguramente habrá una actualización.

Según informaron desde una carnicería trenquelauquense “el precio de la media res subió en los últimos días”. “Eso ya es un hecho aunque nosotros todavía no trasladamos los precios al mostrador. La situación es prácticamente similar en el resto de las carnicerías, donde puede ser que alguna ya haya aumentado pero en líneas generales esto se va a dar la semana próxima”, indicaron en referencia a la semana que está comenzando.

Respecto a los aumentos de la media res, desde la carnicería indicaron que son subas de $ 100 por kilo.

En dicho comercio además indicaron que aún no realizaron el cálculo para determinar cuáles van a ser los precios de los distintos cortes aunque remarcaron que la idea es no trasladar directamente todo el ajuste al precio que paga el consumidor.

Ajuste

En tanto que desde otra carnicería de la ciudad señalaron que desde los frigoríficos y proveedores ya informaron del aumento del kilo de la media res, aunque señalaron que hasta el fin de semana aún no habían bajado carne por lo que por lo menos hasta esta semana los precios se iban a mantener.

Y añadieron que es casi seguro que esta semana haya un ajuste en los precios en todas las carnicerías porque “lamentablemente no queda otra”.

También remarcaron que a las carnicerías, como al resto de los comercios de otros rubros, les pasa lo mismo: “Quedamos en el medio de toda esta cadena de aumentos que nos llegan y que tenemos que pagar. Y la mercadería hay que bajarla más allá de todo porque tenemos que trabajar”.