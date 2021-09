Aula-taller para la secundaria Nº2

La idea de construir un Aula-taller surgió hace 3 años, en Asamblea General Ordinaria del Centro, ya que la escuela cuenta con la modalidad de Economía y Gestión. Allí, los alumnos -como parte de diversos Itinerarios Formativos- ponen en práctica la gestión administrativa de proyectos de elaboración de productos que fabrican y que luego venden entre sus familias, docentes y allegados.

Hasta ahora, esa actividad era desarrollada en un espacio muy reducido. Por eso, el Centro llevó adelante la iniciativa, contrató un maestro mayor de obras y de a poco fue comprado material de construcción. También efectuó la documentación pertinente ante las autoridades correspondientes.

Tras 3 años de trabajo, el Aula-taller está hoy equipada con heladera, cocina industrial, freezer, termo, horno pizzero y luminarias.

Origen de los fondos

El Centro de Ex Alumnos de la Escuela de Comercio de Trenque Lauquen nació hace 15 años, como asociación civil sin fines de lucro, ya que era necesario hacer arreglos en el edificio donde actualmente funciona el Consejo Escolar y reparticiones de la Dirección General de Escuelas.

Por esta razón se alquiló el inmueble al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Propiedades.

Con el importe del alquiler se fue reparando el edificio del Consejo Escolar y se ayudó a la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 (Ex Comercial) con la compra de computadoras, impresoras, papel y arreglos generales. También de allí salieron los fondos para la obra del Aula-Taller que se sumaron a las donaciones recibidas. Fuentes del Centro de Ex Alumnos advirtieron, sobre este punto, que a la fecha existe una demora significativa en el pago de los alquileres. “La deuda es muy abultada, en razón de que no han abonado durante varios meses. Se deben alquileres y retroactivos”, sostuvieron.