Atlético TL y Argentino picaron en punta en el Torneo Preparación

Se retomó la actividad del fútbol liguista ayer a la mañana con el comienzo del Torneo Preparación del Fútbol Senior, que dejó cuatro partidos con su fecha 1 tras los cuales el FBC Argentino y Atlético Trenque Lauquen quedaron como punteros.

El “Indio” le ganó a Tres Llantas 3 a 2, y el “Decano” a Monumental 4 a 2, mientras que Las Guasquitas empató 1 a 1 con Progreso y Ferro igualó con Barrio Alegre 2 a 2.

Panorama

De esta forma los líderes son Argentino y Atlético con 3 puntos, luego están Ferro, Barrio, Las Guasquitas y Progreso, todos con 1 y cierran en cero Tres Llantas y Monumental .

La segunda fecha se jugará así: Barrio Alegre vs. Atlético Trenque Lauquen; Tres Llantas vs. Las Guasquitas; Monumental vs. Progreso y Ferro Carril Oeste vs. FBC Argentino.

La tercera fecha: Atlético Trenque Lauquen vs. Monumental; Tres Llantas vs. Ferro Carril Oeste; Las Guasquitas vs. FBC Argentino; y Progreso vs. Barrio Alegre.

La cuarta: Ferro Carril Oeste vs. Atlético Trenque Lauquen; Barrio Alegre vs. Tres Llantas; FBC Argentino vs. Progreso y Monumental vs. Las Guasquitas.

La quinta fecha: Atlético Trenque Lauquen vs. FBC Argentino; Tres Llantas vs. Monumental; Las Guasquitas vs. Barrio Alegre y Progreso vs. Ferro Carril Oeste.

La sexta: Progreso vs. Atlético Trenque Lauquen; FBC Argentino vs. Tres Llantas; Ferro Carril Oeste vs. Las Guasquitas y Monumental vs. Barrio Alegre.

Y la séptima fecha: Las Guasquitas vs. Atlético Trenque Lauquen; Tres Llantas vs. Progreso; Barrio Alegre vs. FBC Argentino y Monumental vs. Ferro Carril Oeste.