Atlético recibe a Santa Rita por los octavos de final

Se inician los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol y Atlético Trenque Lauquen es local ante Santa Rita de la localidad villeguense de Piedritas, desde las 18 horas.

El partido se jugará en cancha del “indio” con arbitraje de Franco Moron, de General Pico, y los asistentes Jorge Santillan y Marcelo Pardo, todos de la misma ciudad pampeana.

En tanto, el partido revancha se jugaría en la noche del miércoles.

Equipos

Por el Federal Amateur en la Zona Región Pampeana Sur los clasificados han sido, por la Zona 1: All Boys (Santa Rosa, La Pampa) y Racing Club (Eduardo Castex, La Pampa); Zona 2: Costa Brava (General Pico, La Pampa) y Alvear FBC (Intendente Alvear, La Pampa); Zona 3: Sportivo San Francisco (Bahía Blanca, Buenos Aires); Zona 4: Huracán (Ingeniero White, Buenos Aires); Zona 5: Santa Rita (Piedritas, Buenos Aires); Zona 6: Atlético Trenque Lauquen (Trenque Lauquen, Buenos Aires); Zona 7: Huracán (Tres Arroyos, Buenos Aires); Zona 8: El Fortín (Olavarría, Buenos Aires); Zona 9: Ferro Carril Sud (Olavarría, Buenos Aires) y Velense (María Ignacia, Buenos Aires); Zona 10: Racing (Olavarría, Buenos Aires); Zona 11: Argentinos (25 de Mayo) y Zona 12: Kimberley (Mar del Plata, Buenos Aires) y El Gran Porvenir (San Clemente del Tuyú, Buenos Aires).

Los octavos

Además del encuentro que se juega esta tarde en Trenque Lauquen, la serie de octavos de final tiene todos estos enfrentamientos: Alvear FC (G. Pico) vs. All Boys (Santa Rosa); Racing Castex (G. Pico) vs. Costa Brava (G. Pico); San Francisco (Bahía Blanca) vs. Huracán (Bahía Blanca); Huracán (Tres Arroyos) vs. Racing (Olavarría); El Fortín (Olavarría) vs. Ferrocarril Sud (Olavarría); Social Velense (Tandil) vs. Kimberley (Mar del Plata) y El Gran Porvenir (P. Costa) vs. Argentinos (V. de Mayo).