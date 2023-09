Así se juega la Liguilla Final

Este ha sido un fin de semana sin fútbol para la Primera y Tercera división de la Liga Trenquelauquense ya que la Liguilla Final se jugará desde el próximo sábado dividido en dos grandes zonas y con Ferro carril Oeste y Atlético Trenque Lauquen iniciando de local gracias a sus títulos en este 2023. Una Liguilla Final que buscará conocer a un tercer nuevo campeón o caso contrario, definir en un mano a mano entre los mejores del año. En la edición de hoy repasamos el fixture oficial, con sus cinco fechas, y el reglamento de cómo se llevará adelante el campeonato.

La Liguilla se jugará en dos Zonas, la “A” integrada por Ferro Carril Oeste, Barrio Alegre, Huracán de Pellegrini, Atlético Pellegrini, Monumental y Progreso, y la “B” formada por Atlético Trenque Lauquen, FBC Argentino, Giat de Beruti, Las Guasquitas y Tres Llantas.

En cuanto al reglamento de juego y las posibles definiciones, si los campeones, Ferro Carril Oeste (Torneo Apertura) o Atlético Trenque Lauquen (Torneo Clausura) logran triunfar en esta Liguilla, la Final del Año será entre ellos dos, con ventaja deportiva para quien tenga dos títulos. Si la Liguilla se la lleva otro equipo, habrá una definición entre los tres equipos, que será con un partido entre Atlético Trenque Lauquen y el campeón de la Liguilla, en tanto que Ferro Carril Oeste jugará la final directamente ya que fue el que lideró la Tabla General.

Los partidos

El próximo fin de semana se da comienzo a la Liguilla con estos partidos, tanto en Primera como Tercera división. Ferro Carril Oeste será local ante Progreso; Atlético Trenque Lauquen también irá de local contra Tres Llantas, ya que ambos campeones tienen la ventaja de la localía en este comienzo de certamen. Además, Huracán contra Atlético en el clásico pellegrinense; Barrio Alegre ante Monumental y FBC Argentino contra Las Guasquitas. Fecha libre para Giat de Beruti. La segunda fecha, Progreso vs. Huracán; Ferro vs. Monumental; Atlético Pellegrini vs. Barrio Alegre; Giat vs. Tres Llantas y Las Guasquitas vs. Atlético Trenque Lauquen. Libre: Argentino. En la tercera fecha, Barrio Alegre vs. Progreso; Huracán vs. Ferro; Monumental vs. Atlético Pellegrini; Argentino vs. Giat y Las Guasquitas vs. Tres Llantas. Libre: Atlético Trenque Lauquen; en la cuarta fecha, Progreso vs. Atlético Pellegrini; Huracán vs. Monumental; Ferro vs. Barrio Alegre; Argentino vs. Tres Llantas y Giat vs. Atlético Trenque Lauquen. Libre: Las Guasquitas y la quinta fecha, Barrio Alegre vs. Huracán; Monumental vs. Progreso; Atlético Pellegrini vs. Ferro; Atlético Trenque Lauquen vs. Argentino y Las Guasquitas vs. Giat de Beruti. Libre: Tres Llantas.