Asesinan a un chico de 17 años cuando salía para la escuela en Quilmes

Un adolescente de 17 años fue asesinado esta mañana de una puñalada en el pecho cuando salía de su casa de la localidad bonaerense de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes, para ir al colegio, hecho por el cual hay tres detenidos. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, s quejó porque uno de ellos estuvo preso “solo cuatro días” por un robo.

Según confirmaron fuentes policiales, testigos aseguraron que el menor fue abordado por otro joven que quería robarle las pertenencias y en medio de un forcejeo, lo acuchilló.

El hecho ocurrió poco antes de las 8 de la mañana sobre la calle Combate Naval de Quilmes, entre Lugones y Ascasubi. En ese punto, el joven -identificado como Lucas Iván Cancino- estaba a bordo de su bicicleta para ir a estudiar cuando de pronto el ladrón quiso sustraerle las pertenencias con amenazas. La primera reacción del chico fue oponerse y fue ahí cuando fue herido de muerte.

Al estar a pocos metros de su casa, Lucas alcanzó a cruzar la reja de la entrada para pedir ayuda pero no alcanzó y cayó muerto al piso. Pocos minutos después llegó una ambulancia del SAME, que constató que el menor ya estaba muerto.

Según trascendió, el joven asistía al colegio Papa Eugenio Pacelli, ubicado a unas 20 cuadras del lugar donde fue asesinado. En bicicleta, la distancia no supera los seis minutos.

La fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Quilmes, es quien quedó al frente de la instrucción. .

El hecho fue calificado como homicidio en ocasión de robo y en este momento la Policía Bonaerense busca intensamente al atacante.

Poco después del mediodía, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaban que un joven fue detenido por el hecho tras varios allanamientos de urgencia ordenados por la fiscal Gallo, alojado en la Comisaría 1° de Quilmes.

Luego, al comienzo de la tarde se sumaron otros dos jóvenes capturados, todos ellos mayores de edad.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, mantuvo una reunión con la intendenta Mayra Mendoza. Ambos están en comunicación con la familia de la víctima.

“Le robaron el celular e igual lo apuñalaron, es un juego matar. No les importa nada porque la Justicia no les va a hacer nada”, dijo una vecina, a metros de la casa donde fue asesinado Lucas, en diálogo con el canal TN. La mujer remarcó que “la muerte tendría que sorprender, pero ya no sorprende porque está pasando en todos lados”.

Berni se quejó además por la actuación de la Justicia. “Identificados por testigos, por filmaciones, todo indica que son los autores materiales” del crimen, aseguró el funcionario provincial durante una conferencia de prensa en la comisaría 1ra. de Quilmes, donde añadió: “Nada nuevo, todas personas con antecedentes qua estuvieron presos, uno de ellos entró detenido el 24 de julio por robo calificado por el uso de armas ¿saben cuándo salió en libertad? en menos de cuatro días”. (DIB)