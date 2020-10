Aseguran que se decidió cobrar un “plus” para no cortar la atención por IOMA

A raíz del pedido de informes realizado por ediles del Frente de Todos sobre el cobro de un plus sobre el bono que afiliados a IOMA deben pagar a la hora de recibir ciertas atenciones médicas, desde el Círculo Médico de Trenque Lauquen explicaron que se trata de una decisión consensuada por todos los profesionales para evitar dar de baja el convenio que mantienen con la obra social.

Y destacaron que los valores que abona IOMA a los médicos son insuficientes y hacen insostenible la situación al punto tal que profesionales de distintas especialidades optaron por dar de baja la atención a la obra social mientras que el resto analiza dicha posibilidad que podría provocar no solo un perjuicio a los afiliados sino para el sistema de salud pública local en ciertos aspectos, valiendo recordar que IOMA cuenta con 12.000 afiliados solo en el distrito.

Consultas

En diálogo con La Opinión el presidente del Circulo Médico de Trenque Lauquen, Dr. Cristian Sánchez, y el gerente de la entidad Marcelo Martín informaron cuáles son los valores de las consultas por cada categoría.

Al respecto señalaron que por convenio la categoría “A” tiene un costo de $364,30; la categoría “B” $398,64 y la categoría “C” $487,09.

Y explicaron que “en realidad ese es el valor final y no es lo que percibe el médico. Es lo que por convenio IOMA paga aunque una parte del total lo paga el afiliado”.

En este sentido señalaron: “El plus que paga el afiliado por consulta en la categoría ‘B’ es de $140 y según nos dijeron aunque no hay nada concreto pasaría a $190. Y la categoría ‘C’ que está en $220 pasaría a $290. Es decir que del total de la consulta una parte la paga IOMA y el resto el afiliado”.

Pero además aclararon que al valor total hay que descontarle todo lo que es impuestos: “Para dar un ejemplo, los $398 del valor de una consulta para la categoría ‘B’ que son las más frecuentes hay que descontarle el 5 por ciento que te retiene el Círculo Médico, otro 5 por ciento que te retiene la Caja de Médicos, un 35 por ciento de ingresos brutos y un 3,5 por ciento de Impuesto a las Ganancias. Y después de todo eso le quedan al medico $189”, detallaron.

Suspensión

Por otra parte Sánchez sostuvo: “Hace dos meses atrás nos reunimos todas las especialidades para tratar este tema y decidir qué hacíamos con IOMA. Si seguíamos trabajando o mandábamos una carta documento para dar de baja el convenio. Hubo muchos profesionales que querían dar de baja el convenio porque así no sirve”.

Aunque aclaró que “el tema es que en el distrito hay 12 mil afiliados y si se llega a dar de baja el convenio esos pacientes irán a la salud pública y el hospital colapsaría porque no podría atender a tanta afluencia de gente”. Y añadió que “para evitar eso se decidió cobrar un plus para no cortar directamente la atención por la obra social”.

En este sentido señaló que “obviamente la gente se queja y es comprensible, pero no sabe que si se queda sin obra social va a tener que pagar alrededor de $1.700 la consulta ética del Colegio Médico. Y no solo la consulta, sino tomografías, estudios, cirugías, porque se queda sin cobertura y tampoco se van a poder prescribir medicamentos si se da de baja el convenio”.

Informe

Por otra parte el profesional se refirió al pedido de informe de los ediles del FdT y destacó que “la situación depende básicamente de IOMA”. “Por eso lo que me parece que deberían hacer es investigar por qué la obra social paga tan bajas las consultas. Porque estamos hablando de migajas y la verdad es que se hace insostenible”, dijo.

Y agregó que “los médicos de las distintas especialidades manifestaron que para mantener el convenio con IOMA se necesitan valores más altos y se decidió ese plus. Y si no se dan de baja el convenio. De hecho hay varios profesionales que se dieron de baja. Porque el problema es que con los valores actuales es imposible trabajar”. “Tenemos urólogos, el único neurocirujano que hay en la ciudad que se han dado de baja. Y también hay traumatólogos, cirujanos y clínicos que también están ahí y que de continuar esta situación darían de baja el convenio. En total hoy por hoy son 10 los médicos que han dado de baja el convenio con IOMA y son médicos referentes. En toda la provincia los traumatólogos por ejemplo se dieron de baja y acá es el único lugar donde aun están trabajando”, comentó.

Honorarios

Además los entrevistados explicaron que IOMA destina solo el 20 por ciento de su caja a honorarios médicos y el resto se va en medicamentos y otros gastos.

Una posible solución a esta situación seria según manifestaron “modificar a través de una ley la imposibilidad de que los trabajadores del Estado opten por otra obra social. Que no sean rehenes y que le den la posibilidad de optar si quiere estar afiliado a IOMA u a otra obra social”.

Por otra parte reiteraron que “en lineas generales se está analizando darse de baja. Sobre todo especialidades quirúrgicas ya que por ejemplo por una cirugía la obra social paga $5.000 de los cuales el médico no cobra la totalidad y a los dos meses”.

Otra de las cuestiones conflictivas es según las autoridades del CMTL la diferencia que paga IOMA por la cápita en Trenque Lauquen: “A nosotros nos pagan menos por cápita que por ejemplo a FEMEBA. A ellos les pagan por médico rural algo que nosotros lo reclamamos pero no hubo respuestas. Para darte una idea en Pehuajó se paga como médico rural. Y sinceramente la situación así como está es inviable”, aseguraron.