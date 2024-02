Asamblea Vecinal: “Esto va para largo y no podemos bajar los brazos”

Durante la tarde noche de este miércoles se realizó un nueva Asamblea Vecinal en Plaza San Martín en contra del DNU y la Ley Ómnibus de la que participaron vecinos de Trenque Lauquen que se oponen a ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei.

Entre los puntos que se abordaron durante este encuentro se volvió a pedir que funcionarios locales, tanto municipales como concejales y también integrantes del Consejo Escolar, expresen públicamente su posición ante el Decreto de Necesidad y Urgencia y el proyecto de Ley que por estas horas se debate en el Congreso Nacional.

Asimismo, se decidió definir un organigrama de actividades a desarrollar en las semanas venideras y, también, analizar la posibilidad de cambiar de lugar la realización de las asambleas para que todos los vecinos de la ciudad puedan tener acceso a una mayor información sobre el debate que hoy se da en el país con posiciones sumamente encontradas.

Pablo Carabelli, integrante de la Asamblea Vecinal, expresó los siguientes conceptos sobre lo tratado en el encuentro de este miércoles. “La idea es mostrarle a la comunidad que todavía la mayoría de los funcionarios que nos deberían representar, desde el intendente pasando por funcionarios jerárquicos del municipio, gran parte del HCD (excepto el bloque de Unión por la Patria que ya se ha manifestado) e integrantes del Consejo Escolar no han emitido opinión pública frente al planteo que les hicimos llegar hace ya unas semanas y que vamos a reiterar en nota en papel entregándola mañana mismo”. “Pero ya nos hemos dado cuenta de que no hay voluntad de explicarle a la comunidad que representan qué piensan con respecto al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus”, señaló.

Próximos encuentros

Respecto de los próximos encuentros, indicó que se continuarán realizando porque “la idea es no dejar de ser un punto de referencia para aquellos ciudadanos y ciudadanas que, como pasó el miércoles 24, se acercaron a esta plaza y nos acompañaron en una marcha y movilización realmente multitudinaria. Pensamos que va a haber momentos en que no seamos muchos, pero otros momentos en que haya una energía de manifestación es necesario que exista una referencia, que se mantenga y, en ese caso, la Asamblea Vecinal pretende mantenerse como esa referencia. Esto va para largo y no podemos bajar los brazos porque va a llegar un momento en que la mayoría del pueblo argentino va a necesitar de referencias para unirse y manifestarse”.