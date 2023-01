Arriba los bajos instintos

No hay reunión, chistes, películas, novelas o vida misma en donde no esté omnipresente. Es más, según la ciencia, nos la pasamos pensando en ello gran parte de nuestras horas, de nuestros días, de nuestras vidas.

No en vano el escritor Cesare Pave- se escribió: «Si el sexo no fuese la cosa mas importante de la vida, el génesis no empezaría por ahi» …manzanas, ser-pientes y hojas de parra confirman esta sentencia.

Es que por algo estará dentro de nuestra naturaleza, ¿no?… no hay cultura, ni etnia, ni género que no adore este acto corporal (en ocasiones almático) en donde los cuerpos se funden y desenfundan lo mas profundo de las emociones, aunque duren poco, je.

El llamado de la especie

Dicen los estudiosos que se festeja el 6 del 9 (septiembre) debido a la conformación de esos dos números culminan en una pose prehistórica y usual en la intima conversación de la piel en las alcobas y en los recovecos de la sensibilidad.

Lo increíble es que a pesar que nos hemos modernizado, eliminado prejuicios y mitos, seguimos tomando a la sexualidad sin la debida espontáneidad y alegría, siendo que es tan preponderante y por sobre todo para conocernos, difrutar y sentirnos más felices porque por algo esta al alcance de la mano, ¡bue!…

Sexo y humor…

Pero por más que hayamos superado obstáculos, hayamos roto cadenas y miedos, todavía sigue provocando en mucha gente y en nosotros mismos en ciertas circunstancias… pudor, vergüenza y utilizamos algún chascarrillo como para romper el hielo cuando el tema nos deja helados…

A mi me reconcilia, me humaniza el humor, creo que es sanador, porque a través de él se puede desdramatizar y entenderlo como otra función “fundamental “ de nuestro organismo, como llave de armonía y encuentro.

Si no tenemos problemas de hablar de alimentación, ejercicios, trabajos u otras funciones que realizamos a diario, el sexo tendría que ser algo natural y contenedor, máxima celebración de la pasión y la empatía de los sentidos.

Me gusta tanto el humor que uno de los mejores chistes cortos es ese que un hombre que le pregunta a otro «Manolo, tu sabes que significa «fornicar»? no, contesta el otro – ¿será una nueva tarjeta de crédito?…

El potro de mi corazón!

Pero en las soledades, en las oscuras aperturas o represiones, en la íntima oquedad de los deseos, el sexo nos promueve, conmueve y mueve el mundo. El se ocupa de preocuparnos, ponernos nerviosos, alegrarnos, deleitarnos y solo nos queda perseguirlo como quien persigue la llave de la felicidad. Y no es errado porque sin ninguna duda es una de ellas, tal vez de las mas importantes y si lo fundís con sentimientos ..¿la ideal, no?.

«Somos seres sexuales» diría esa moza que fue pescada in fraganti -en épocas remotas- desabrigada con su amado en la huerta totalmente entregada a los placeres carnales, cuando su madre la sorprendió enfurecida: ¡Qué haces sinverguenza!… ¡Pero mamá vos me dijiste que los niños venían de un repollo!, contestó la grácil dama entre coles y tubérculos… es que somos esclavos de su influjo, cuando el deseo nos domina no hay suficiente sangre para razonar en tantos lugares a la vez, je.

Es que más allá de su función reproductiva, de trascender la vida entre la vida, convengamos que sin amor es un interesante placebo, necesario eso sí, pero cuando el hombre logra darle vida y sentimiento a esa compulsión, a esa «petit mort» como dirían los franceses, entonces creamos el «nirvana», el cielo propio, la eternidad…

y vuelvo a repetir la frase del poeta Emir Silva, «el sexo confunde al amor sin embargo el amor se funde con el sexo y no lo confunde», o esta otra que define genialmente lo que quiero expresar: «El sexo sin amor es tan hueco y ridículo como el amor sin sexo».

La patria del deseo

Toda la historia esta repleta de historias sexuales puras, naturales o ex- tremas, salvajes bacanales o románticas serenatas de balcones, de montescos y capulettos a celibatos, harenes y kamasutras…el sexo atraviesa la historia desde Afrodita y Kamadeva a Lesbos, de Rasputin a Sade y Casanova, desde Sarmiento, Neruda a Kinsey y Master y Jhonson…

No hay caverna, frescos, pinturas, escritos y canciones que no rindan pleitesía a este gran dios que todos obedecemos de una forma u otra. Refiriéndose el sexo mi abuela sostenía: «Dos cosas matan el pasión… la falta y el exceso»… es que desear un poco también nos carga de emociones, no?

La cuestión que todos precisamos de su influencia, más allá de afrodisíacos y excitantes, de poemas, velas y romanticismo con alcoba preparada entre las suaves melodías de Ray Coniff o algún bolero de Manzanero, ja.. pues como dijo Woody Allen.. «solo existen dos cosas importantes en la vida, la primera es el sexo y la segunda no me acuerdo»

Rompiendo el tabú

No olvidemos que muchas culturas condenaron durante años el disfrute y la la atrición perma necen sin dejarnos desarrollar las facultades naturales de nuestros organismos y sus necesidades básicas insatisfechas.. Vaya si habrán sufrido generaciones negando lo innegable, es como cubrir un volcán con la mano…

Como contrapartida se suele invocar filosoficamente «hagamos el amor y no la guerra», esto vienen a cuento que dejamos a merced a nuestros hijos frente a programas, películas, revistas y redes sociales repletas de disvalores en donde ver sangre, el horror, la guerra, la perversión y la inhumanidad que ven sin reparos, todos los días, a cada rato…pero sin embargo nos indignamos cuando los descubrimos curiosos mirando algún cuerpo desnudo o alguna otra imagen sexual…¿no es así?.

Lo ideal sería que hablemos de todo y no dogmaticemos nada, que reflexionemos y aprendamos juntos que la vida es todo lo que nos pasa, que negar nuestro cuerpo y nuestro ser es condenarlo, es crear las peores perversiones «nada contamina más que el miedo de vivir» suelo desafinar en los escenarios…

pero todo a su tiempo y en su justa medida y con cuidado y si es posible sabiduría… como decía esa vecina al marido al despedirlo cuando salía para el trabajo ; «viejo, acordate que está noche hay sexo en casa…esté quien esté!», y me vuelve a la memoria ese amigo que me confesó que mantiene un interesante promedio sexual de 6 veces por semana… ¡no quiero ni pensar lo que va a ser cuan do consiga una pareja!, jeje…

Piel, radar cercano

Cuando venía hacia al diario con este escrito, me crucé con un viejo amigo y le comenté el tema, me llamó la atención que me miraba desconfiado y me dijera (en pleno siglo XXI!!!) entre susurros, como si estuviéramos planeando una conspiracion: «sos loco ¿por qué se te ocurre justo hablar de ese tema, a ese horario?

-»Pero me extraña -le dije- es otra función natural como comer, jugar, dormir, respirar…

Me miró y volvió a preguntar: ¿Así que es como respirar,?

-claro, que es igual, le contesté.

Acto seguido se despidió y se marcho mascullando suavemente, aunque alcancé a descifrar que repetía… ¡cuánto hace que no respiro!!