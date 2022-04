Argentino y Barrio Norte lideran en primera división

La Federación Noroeste de Hockey disputó la cuarta fecha del Torneo Apertura donde en primera división están liderando, con 9 puntos, las chicas del FBC Argentino y Barrio Norte de América.

El próximo sábado se jugará la quinta fecha. En cuanto a los resultados oficiales de la última cita, en primera división, el FBC Argentino goleó por 8 a 0 a Eclipse de General Villegas y Barrio Norte de América se impuso por 4 a 1 a San Martín de Pehuajó. Además, Atlético Rivadavia le ganó 2 a 0 a Fusión Deportivo/Social Garré; Ferro Carril Oeste se impuso 4 a 2 a Santa María de Pehuajó y el 3 a 2 de Estudiantes de Pehuajó sobre Juventud Unida de Treinta de Agosto, además del empate en 4 entre Barrio Alegre y Atlético Pellegrini.

En sexta división, con el claro liderato de Santa María de Pehuajó, tras su categórico triunfo, por 10 a 0, sobre Ferro Carril Oeste, el resto terminó con un 15 a 0 de Atlético Rivadavia ante Fusión Deportivo/Social Garré; el 9 a 0 de las del “Decano” sobre Eclipse; el 14 a 1 de Barrio Norte ante San Martín; el 5 a 0 de Atlético Pellegrini sobre Barrio Alegre y el 2 a 1 conseguido por Atlético Villegas ante Juventud Unida.

Y en séptima división, con tres equipos compartiendo la punta, Barrio Norte goleó 13 a 0 a San Martín; Atlético Rivadavia doblegó por 16 a 0 a Fusión Deportivo/Social Garré y el 3 a 2 de Argentino ante Eclipse, los tres de arriba. Además, Santa María venció 3 a 2 a Ferro Carril Oeste; el 4 a 1 de Atlético Pellegrini sobre Barrio Alegre y el 3 a 1 de Juventud Unida sobre Atlético Villegas.

La quinta

El sábado se jugará la quinta fecha, con estos cruces en las tres categorías puntuables y además, en la octava división: FBC Argentino vs. Barrio Norte; Estudiantes de Pehuajó vs. Atlético Pellegrini; Atlético Rivadavia vs. San Martín; Santa María vs. Fusión Deportivo/Social Garré; Ferro Carril Oeste vs. Barrio Alegre y Juventud Unida vs. Eclipse.