Argentino viaja para visitar a Barrio Norte

La segunda fecha del Torneo Interligas 2022 se cierra esta noche con el partido pendiente del Grupo 5. Será desde las 20 horas en tercera división y a las 22 en primera categoría. El duelo será entre Barrio Norte de América y el Foot Ball Club Argentino de Trenque Lauquen.

Los de América ganaron en el debut ante Monumental en tanto que el “Decano” había empatado con Independiente. Para Argentino es el segundo partido que juega entre semana y viene de disputar su primer juego por el Torneo Regional.

Partido nocturno para cerrar la segunda fecha del Interligas. En América, Barrio Norte recibe al “Decano”, buscando ser líder absoluto del Grupo 5. A las 20 horas la tercera y desde las 22 horas la primera categoría por un certamen que tiene a los equipos de la Liga del Oeste liderando cada uno de los grupos.

Próximos pasos

Tras el juego de esta noche, la tercera fecha tendría estos cruces, desde las 14 y 16 horas. El sábado, Barrio Alegre ante Tres Llantas y Ferro contra Las Guasquitas, en partidos entre conocidos, además del duelo entre Atlético Trenque Lauquen y Social de González Moreno, jugándose así tres cruces el día sábado en Trenque Lauquen.

El domingo, el resto, Fútbol Club de Tres Algarrobos contra Jorge Newbery de Fortín Olavarría; Gorra de Cuero de Carlos Tejedor frente a Atlético Rivadavia; Atlético Pellegrini recibe a Social de Tres Algarrobos; Giat de Beruti ante Huracán de Pellegrini; Racing de Fortín Olavarría contra Progreso y el duelo entre Independiente de Rivadavia y Barrio Norte de América.

En tanto, la fecha tres también se cerrará entre semana, el miércoles, con el duelo entre el FBC Argentino y Monumental.

En el Regional

Argentino jugó en la noche del domingo pasado su primer partido por el Torneo Regional en Santa Rosa ante All Boys.

De esta manera lo reflejó El Diario de La Pampa: “El Auriazul fue más que su rival, derrotó 1-0 a FBC Argentino de Trenque Lauquen y lidera la Zona 1 junto con UD Bernasconi. All Boys comenzó el Torneo Regional Amateur con una victoria y eso es lo importante. Fue por 1-0 sobre FBC Argentino de Trenque Lauquen con gol de Guinchinao. Fue un triunfo necesario, aunque el equipo careció de efectividad en el primer tiempo y de profundidad en el segundo.

El Auriazul ahora lidera la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana junto con UD Bernasconi que el sábado sorprendió a Mac Allister en Santa Rosa.

Con un lindo marco, con algo más de público que el que acostumbra a seguir a All Boys, con un clima agradable, así fue el escenario del estreno auriazul. Solo faltó un detalle: que el equipo pueda contagiar todo ese entusiasmo en su juego. El multicampeón culturalista sabe que va a abrir los partidos por su intensidad y dinámica pero esa característica no siempre va a alcanzarle. El primer tiempo del local fue bueno con Vassallo como caudillo en el fondo, con Palma y Canuhé como organizadores y Guinchinao, Gutiérrez y Rossi ahogando en el ataque a la defensa visitante. El único tanto de la noche llegó a los 19 minutos cuando Gutiérrez encabezó la ofensiva, cedió para Guinchinao que definió cruzado ante el santarroseño Juan Machado. Después del gol, Argentino se adelantó unos metros e inquietó con varios centros de pelota parada. En uno respondió muy bien Llanos, en otro cabeceó Martínez y estuvo a nada de empatar.

Pero All Boys volvió a tomar el control y dispuso de cinco ocasiones clarísimas para ampliar la ventaja, pero la mala puntería, el palo y el arquero Machado lo evitaron. En el complemento, parecía que el local iba a salir decidido a sentenciar el encuentro porque la diferencia era mínima.

Intentó Palma, intentó Guinchinao, intentó Gutiérrez, pero nada. No era la noche. Santa María mandó a la cancha al ex Huracán de Parque Patricios e Independiente de Arauz, Leonel Martens, para intentar cerrarlo. Pero All Boys ya no tenía intensidad ni claridad y el partido ingresó en una meceta peligrosa. En el ambiente se olfateaba el empate a pesar de que Argentino casi no inquietó. Finalmente Carinci pitó el final y el Auriazul sumó los primeros tres puntos ante un rival limitado, pero ordenado, fuerte y con jugadores interesantes como Benjamín Orosco”.