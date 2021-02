Argentino se coronó en la sub 16 del hockey y Los Gatos en el voleibol femenino

En un partido parejo y vibrante el equipo del FBC Argentino venció a Atlético Pellegrini consagrándose campeón de la categoría Sub 16 en hockey femenino sobre césped, en el marco de las Olimpíadas del Reencuentro y la Juventud que organiza la Dirección de Deportes del Municipio.

También culminaron las competencias en la disciplina de Voleibol femenino con el triunfo de Los Gatos, equipo que se coronó campeón de la presente edición, en la que además participaron otros tres equipos: Las Panteras, Las Lechuzas y Argentino. El torneo fue organizado en forma conjunta con La Comisión Municipal de Vóley Femenino.

Hockey

Dentro de la agenda del hockey, este jueves a la noche el FBC Argentino venció a Atlético Pellegrini por 3 goles contra 2 para ser como dijimos campeón de la categoría sub 16, siendo subcampeón el “Expreso”, 3º Barrio Alegre y 4º Las Mini Locomotoras.

En mayores, pos las semifinales Atlético Rivadavia venció a Club Nuevo Trenque Lauquen por 2 goles contra 1 y Locomotora Verde superó a Treinta de Agosto por 3 goles contra 1, y así anoche jugaban por 3º y 4º puesto Club Nuevo Trenque Lauquen vs. 30 de Agosto y en la final Atlético Rivadavia vs. Las Locomotoras Verdes.

Voley

En voley femenino Los Gatos vencieron a Las Panteras por dos sets a uno (Parciales 25/20 – 23/25 – 15/13), y Lechuzas derrotó a Argentino por dos sets a cero (Parciales 25/18 – 25/21). De esta forma la clasificación final dejó como campeón a Los Gatos, integrado por Emilia Ahmar, Soledad De Paulo, Belén Reartes, Lucila Torres, Sol Taborda, Delfina La Rosa Saubidet, Florencia Paso Moralli, Patricia Krotter, Mariana, La Rosa Saubidet y Soledad de Paulo, con el director Técnico Marcos López Rodríguez.

Subcampeón fue Las Panteras, 3º Las Lechuzas y 4º Argentino.

Beach voley

Por el lado del beach voley masculino, Los Mielsitas superaron a Cocoon por dos sets a cero (Parciales 21/12 – 21/15), Cocoon venció a Los Lesionados por dos sets a cero (Parciales 21/19 – 21/17), Resto Voley superó a Quien dijo Mía por dos sets a uno (Parciales 8/21 21/19 y 10/4) y Casi Voley venció a Los Picantes por dos a cero (Parciales 21/0 – 21/0).

Con los resultados obtenidos el jueves finalizó la ronda clasificatoria de las dos zonas participantes. Y anoche jugaban por semifinales Osvaldo vs. Resto Vóley y Los Mielsitas vs. Quien Dijo Mía para luego cerrar con la final.

Básquet

También anoche había básquet con El Rejunte ATR Raquetaso vs. La Birrería TL y Mi Vieja Mula vs. Indumentaria S&S.

En tanto ese deporte seguirá el lunes, cuando a las 20.45 jueguen La Birrería TL vs. Indumentaria S&S y a las 21.45 El Rejunte ATR Raquetaso vs. Mi Vieja mula.

Beach handball

La disciplina beach handball femenino se disputará en el Polideportivo Municipal con la participación de 5 equipos y se jugará todos contra todos a una rueda. El campeón será el equipo que tenga mayor cantidad de puntos, en caso de empate entre dos equipos, se jugará un partido final.

En tanto en la rama masculina habrá 4 equipos participantes y se jugará a dos ruedas con partido y revancha. En caso de que un equipo sume mayor cantidad de puntos en la suma de las dos ruedas será el campeón, en caso de que un equipo gane una rueda y otro se quede con la segunda se jugará un partido final.

Los partidos empezarán el lunes, los varones a las 19.30 con Farmacia Mayo vs. Los Viejos, siguiendo a las 20 con Cablevisión vs. Los Baldome, y las damas a las 20.30 con Fuccion Femenina vs. Las Fly Sumer y a las 21 con Las Atrevidas vs. Las Chicas Superpoderosas.

Ya el martes se medirán en masculino, a las 19.30 Farmacia Mayo vs. Los Baldome y a las 20 Los Viejos vs. Cablevisión, y en la competencia femenina a las 20.30 Las Chicas Superpoderosas vs. Las Indias y a las 21 Las Atrevidas vs. Las Fly Sumer.

Cesto beach

La disciplina cesto beach femenino se disputará en el Polideportivo Municipal con la participación de 4 equipos. Se jugará a dos ruedas con partido y revancha, en caso de que un equipo sume mayor cantidad de puntos en las dos ruedas será el campeón, en caso de que gane una rueda cada uno se jugará un partido final.

El comienzo será también este lunes y se medirán a las 21.30 Las ATR vs. Las Sandras, desde las 22 Las ATR vs. Las Power y 22.30 Las ATR vs. Las Covid 2020.

Ya el martes jugarán a las 21 Las Sandras vs. Las Power, 21.30 Power vs. Las Covid 2020 y 22.30 Las Sandra vs. Las Covid-2020.