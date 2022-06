Argentino recibe a los pehuajenses

En la noche de hoy se estarán disputando los encuentros revanchas de la serie semifinal del Torneo Apertura de primera división organizado por la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL). De local, el FBC Argentino estará recibiendo al Deportivo Argentino de Pehuajó en una serie donde el “Decano” ya ganó de visitante por lo que un triunfo en casa le dará el pasaje a la final. La otra llave se jugará en Carlos Casares, donde el Deportivo tiene que recibir a Trinitarios de Bolívar y está obligado a ganar para estirar la definición a un tercer juego.

Aquí en Trenque Lauquen, el FBC Argentino recibirá a Deportivo Argentino de Pehuajó. El local que fue de menor a mayor en el certamen, terminó con los mismos puntos que el pehuajense en fase regular; pero un solo punto de diferencia en los enfrentamientos entre ambos, le dio a Deportivo la ventaja para las semis. Sin embargo, Argentino, repitió el triunfo de visitante para el primer juego de las semifinales y ahora los de Pehuajó se verán obligados a ganar en Trenque Lauquen para forzar un tercer encuentro en casa, sino los comandados por Javier Vicente, habrán cerrado el pleito. Será un muy interesante encuentro para ver en el gimnasio de la calle Belgrano.

En Carlos Casares, no la tendrá fácil el local. Sport Trinitarios, ganó con autoridad la fase regular, solo cediendo un partido aquí en Trenque Lauquen frente a Argentino y mostró un buen funcionamiento colectivo. Los casarenses realizaron un buen torneo, terminando en cuarto lugar en fase regular, aunque con algunos altibajos y buscarán el triunfo para prolongar la serie. Seguramente habrá un gran marco de público para esta noche de viernes en el reducto verde de Casares. Ambos partidos semifinales, irán a partir de las 21.30 horas.

Las formativas

También habrá juego para las categorías formativas y las damas. Las formativas jugarán el sábado en Trenque Lauquen y Pehuajó a partir de las 10 horas. En el FBC Argentino, el local recibe a Atlético Ameghino, en U13, U15 y U17 y en Pehuajó, Deportivo Argentino enfrenta al CEF N°18 TL, en U13 y U17.

Además, se concretará también el encuentro de básquetbol femenino en Henderson, con el siguiente cronograma: a las 9 horas, en categoría U13, Escuela Municipal Básquet Henderson vs. Sport Club Trinitarios Bolívar; a las 10.30, en Mayores, Escuela Municipal Daireaux vs. Escuela Municipal Henderson; a las 12 horas, en U15, Escuela Municipal Henderson vs. Sport Club Trinitarios Bolívar; a las 13.30 horas, en Mayores, Perdedor juego 1 vs. FBC Argentino Trenque Lauquen; a las 15 horas; en U17, Escuela Municipal Henderson vs. Deportivo Argentino Pehuajó y a las 16.30 horas, en Mayores, ganador partido 1 vs. FBC Argentino Trenque Lauquen.