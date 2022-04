Argentino le presentó batalla al campeón

Ayer por la tarde se jugó el primer partido de la fase inicial del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana que, en su zona sur, lo tiene al Foot Ball Club Argentino siendo parte del campeonato.

El “Decano”, que viene de ganar el clásico en la tarde del domingo, volvió al juego en la nublada tarde de ayer recibiendo a Racing de Eduardo Castex, vigente bicampeón del Torneo Provincial. Hace menos de 15 días la “Academia” de Castex celebró un nuevo título y es por ello que a este enfrentamiento solo estuvieron en cacha dos, de los once, que disputaron la final del Provincial ante Deportivo Mac Allister. Además, Racing, al ser el campeón, ya tiene asegurada la plaza para el Regional. La revancha entre Argentino y Racing se jugará la próxima semana en suelo de los pampeanos.

En cuanto al partido, los pampeanos mostraron un mejor inicio de juego, con sus hombres tirados al ataque y varias jugadas paradas preparadas, pero tras esos primeros 15 minutos iniciales, Argentino empardó las acciones, se paró mejor dentro del campo de juego y supo jugarle de igual a igual. En el complemento nada cambió. Pocas acciones de peligro en las áreas, hasta los minutos finales, donde de un lado y del otro insinuaron y proyectaron algunas jugadas de ataque, pero sin mayores riesgos para ambos arqueros. La revancha en suelo pampeano, con horario a confirmar, y un Racing jugando con la tranquilidad de tener su plaza asegurada. Será Argentino quien tenga que salir a buscar el triunfo.

Más equipos

Con respecto a los restantes partidos de esta primera fase que se juegan esta semana: Fútbol y Tenis Club Mayor Buratovich (Liga Villarino) vs. Club Colonia San Adolfo (Liga Villarino); Club Deportivo San Francisco (Liga del Sur) vs. Club Juventud Unida (Liga Villarino); Club Sportivo San Cayetano vs. Club Atlético Villa Rosa (Coronel Dorrego); Atlético Independiente (Pringles) vs. Club Ferro (Olavarría); Club Balompie (Bolívar) vs. Club Embajadores (Olavarría); Club Gimnasia Esgrima (Liga Tandil) vs. Club Social y Deportivo Unión (Liga de Maipu);

Club Velense (Liga Tandil) vs. Club Atlético Jorge Newbery (Liga Maipu); Club Parque Labarden (Liga Maipu) vs. Club Mar de Cobos (Liga Mar Chiquita); Club Estudiantes (Liga Mar Chiquita) vs. Club Belgrano (Liga Mar Chiquita); Club Atlético Sportivo (Liga Veinticinqueña) vs. Club Atlético El Taladro (Liga Las Flores); Club Ferrocarril Roca (Liga Las Flores) vs. Club Argentino (Liga Veinticinqueña) y Club Sportivo Piazza (Liga Azul) vs. Club Plaza España (Liga Veinticinqueña). Tras la fase inicial, el reglamento marca “una vez disputada la primera fase se confeccionará una tabla general con los trece equipos ganadores de la primera fase siguiendo los parámetros indicados. El equipo mejor clasificado pasa directamente a la tercera fase. Los doce equipos restantes clasificados de la primera fase jugarán por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Pasando los ganadores a la tercera fase”.