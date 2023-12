Argentino le dijo no al Torneo Federal

La Subcomisión de Básquet del Foot Ball Club Argentino informó a los medios de comunicación la resolución tomada tras la reciente invitación a ser parte del Torneo Federal 2024.

Haciendo un breve repaso, el “Decano” fue quinto en la fase regular del Torneo Pre Federal, y eso lo dejó fuera del Federal, ya que solo los primeros cuatro lograban la clasificación directa, pero ante la baja de uno de los clasificados, es que ha llegado la nombrada invitación. Y de esta manera respondió Argentino: “Desde la Sub Comisión de Básquet del FBCA queremos comunicarles que hace instantes fuimos notificados que Sportivo Realicó finamente no hará uso de la plaza del Torneo Federal, el siguiente equipo que tendría derecho a ocuparla seriamos nosotros. Si bien existía esta posibilidad desde que finalizó el Torneo Pre Federal y lo veníamos analizando, debemos ser coherentes y responsables con nuestros objetivos considerando los compromisos que involucran al club, los jugadores, socios, simpatizantes y colaboradores publicitarios que nos acompañan”.

No es el momento

El comunicado expresa que no es el momento económico ni estructural. “Todos queremos disputar un Torneo de esas características y ver a Trenque Lauquen en una competencia Federal, pero este año debemos desistir ya que las condiciones económicas, logísticas y estructurales no están dadas para tan importante desafío. Hemos logrado desempañar un papel muy honrado en el Pre Federal, se complementaron dirigentes, entrenadores, jugadores (del club y refuerzos) y colaboradores formando un excelente grupo de trabajo que contagió a una masa de simpatizantes que acompañaron durante todo el certamen como ningún otro club lo ha hecho, eso nos enorgulleció pero hoy debemos seguir trabajando para mejorar, crecer y seguir preparándonos para cuando estén dadas las condiciones que nos permitan acceder a tan importante competencia. Esperamos sepan comprender el alcance de esta decisión que no fue fácil, la plaza seguirá buscando un nuevo club que la ocupe y nosotros trabajando para seguir desarrollando el mejor básquetbol posible desde escuelita a maxi básquet”, resaltaron.

Confederación

Días atrás la propia Confederación Argentina de Básquet (CAB) había confirmado que la Región CAB 2 tenía las cuatro plazas disponibles para el Torneo Federal 2024. “Los cuatro equipos clasificados son All Boys de Santa Rosa, Sportivo Realicó, Independiente de General Pico y Ferro Carril Oeste de General Pico. La notificación llegó a través de una nota oficial firmada por Sergio Guerrero, director de Competencias CAB; y Santiago Losada, secretario general de la Confederación Argentina; por lo tanto queda completamente cerrada la clasificación de los cuatro clubes mencionados”, se manifestó. Ahora todo el panorama ha cambiado ya que resta definir al cuarto clasificado y poder jugar así el Final Four donde estarán All Boys (1º) ante Ferro; mientras que Independiente (3º), que debía jugar ante Sportivo (2º) ahora espera por un rival, que ya no será el segundo de la tabla, por lo que tendría una notoria ventaja, ya que ahora jugaría ante el sexto o uno de peor posición final.