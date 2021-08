Argentino ganó y ya piensa en los juninenses

Debut soñado para el FBC Argentino en el Torneo Pre Federal de Básquet con la victoria de visitante ante Atlético Villegas. El duelo, jugado en la noche del domingo, abrió el camino para ambos equipos que representan a la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen (ABTL).

En la edición de hoy repasamos los pormenores del encuentro, pero además palpitamos la segunda fecha del Pre Federal donde el “Decano” saldrá de local ante Los Indios de Junín, equipo que perdió en el debut ante 9 de Julio, también de Junín. El partido de la segunda fecha se jugará en la cancha de Argentino en la noche del próximo domingo.

La Opinión dialogó ayer con Ezequiel Esteban, una de las armas goleadoras del “Decano”, quien resaltó el trabajo colectivo del plantel y “la intensidad defensiva”.

No caben dudas que fue el mejor de los comienzos para la formación que comanda Javier Vicente, no solo por el triunfo de visitante, sino por derrotar a un duro rival como siempre lo es Atlético Villegas. El otro duelo de la Zona 1 fue entre los juninenses, con triunfo de 9 de Julio, por 86 a 74 sobre Los Indios, en tanto que CAVUL, de Lincoln, tuvo su fecha libre.

Párrafo aparte para la inauguración de la nueva cancha con piso flotante del gimnasio Osvaldo Leiva del Club Atlético Villegas y la reunión celebrada antes del partido entre la Comisión Directiva de la ABTL junto con los presidentes del Club Atlético Villegas y el Club Atlético Ameghino de cara a obtener la personería jurídica de la Asociación, contando con la presencia del Presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires y Vicepresidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Miguel Chami, quien también estuvo en el partido.

“Desde la Asociación Básquetbol Trenque Lauquen queremos destacar y agradecer la atención recibida y la cordialidad puesta de manifiesto por toda la gente del Club Atlético Villegas en nuestra visita y reafirmar el orgullo, compartido por todos, de poder estar representando a esta Asociación y a la región basquetbolística, con dos equipos, en el Torneo Pre Federal” sostuvieron desde la ABTL.

Debut

Fue un gran triunfo de los dirigidos por Javier Vicente por 72 a 60 luego de un primer tiempo que había terminado en forma favorable para los villeguenses, por 32 a 29. El encuentro

comenzó con mejor paso para lo de General Villegas, si bien el score lo inauguró Lara para Argentino, contrarrestó Olalde con un triple y la tarea de los dos buenos jugadores que refuerzan al plantel de Villegas, su base Facundo Garmendia que vino desde General Pico y Sebastián Scandolera, hombre clave en la ofensiva. En ellos más el aporte de Mateo, bajo los canastos, se basó el mejor andar de Atlético para terminar arriba el primer parcial por 19 a 10.

En el segundo cuarto comenzó la levantada de Argentino, ya con Antonio Manera decididamente en cancha, el base imprimió otro ritmo en ataque, fue bueno lo de Ezequiel Esteban junto con Nicolás Conejero y el trabajo de Emiliano Ferretti bajo los canastos; a los dirigidos por Juan Pablo Chami les empezó a costar hacer fluir su ofensiva, pero allí apareció Garmendia con dos triples y cuando Argentino lo había igualado en 29, otra vez Garmendia y un simple de Scandolera aparecieron para sellar el primer tiempo 32 a 29 para los locales, si bien los de Trenque Lauquen se llevaron el parcial por 19 a 13.

La victoria

Ya en el tercero, las defensas comenzaron a ser más asfixiantes por ambos lados, por el local apareció entonces la figura preponderante de Sebastián Scandolera, monopolizando la ofensiva y logrando 14 de los 19 puntos de su equipo en el parcial. Argentino por su parte, comenzó a tejer una maraña en torno a su zona pintada, encerrando y maniatando al pivot refuerzo de Villegas, Ricardo Brite, o a todo aquel rival que pasara por allí; con buen tarea de Manera en la conducción y ejecución, un triple de Martino y el trabajo conjunto y alternado de Ferretti, Lara, Zambiasio y Conejero bajo los cristales (este último incluso rematando con una gran volcada una acción de contragolpe) prevalecieron, se llevaron el cuarto 23 a 19 e ingresaron con ventaja mínima a la recta final: 52 a 51.

En el último tramo Argentino consolidó su tarea, siguió defendiendo duro, corrió por momentos y controló por otros, con Manera manejando los hilos del equipo, pero en el conjunto sin abandonar la intensidad bajo los tableros; con complicaciones de faltas para ambos (la visita ya había perdido a Conejero por cinco foules), los de Trenque Lauquen comenzaron a acrecentar su ventaja y con el correr de los minutos a confiar en el triunfo, mientras que el elenco de Villegas se desordenó, se diluyó en su ofensiva y ya no tuvo respuestas para el final. Dos lanzamientos libres de Buffarini y dos de Esteban cerraron el resultado, parcial claro para Argentino por 20 a 9, y triunfo final por 72 a 60.

Buena tarea general de Argentino, sumando dos refuerzos de valía, su base Antonio Manera y su pivot Juan Manuel Lara. En el goleo, 22 puntos de Manera, 14 de Lara, 11 de Esteban y 10 de Conejero entre los goleadores más destacados. Por el lado de Atlético, todo más concentrado en el goleador del partido, Scandolera, con 23 y Garmendia, que convirtió 17; también hubo 7 de Mateo, los máximos anotadores.

La intensidad defensiva

El análisis de Ezequiel Esteban

Uno de los jugadores clave de Argentino es Ezequiel Esteban, tirador de larga distancia y siempre combativo, quien dialogó con La Opinión y brindó su visión del triunfo.

Para Estaban todo se resuelve en dos palabras “intensidad defensiva”. Tras más de un año y medio sin actividad oficial, fue difícil el inicio de partido. “Se notó en el primer cuarto un cierto grado de ansiedad, de jugar en un nivel que no estamos acostumbrado y eso nos costó entrar en juego” sostuvo el jugador del “Decano” que, además, resaltó: “Las ofensivas que teníamos estaban desordenadas pero lo mejor de todo es que nunca perdimos el eje y mantuvimos la intensidad defensiva, que fue la clave para ganar el domingo”.

Argentino, luego de un primer cuarto adverso, logró poner en juego su mejor versión. “A pesar de haber perdido el primer cuarto nos mantuvimos en el partido y jugando bien. En el segundo cuarto con Manera en la cancha, el refuerzo nos bajó los decibles, nos hizo jugar un poco más, las ofensivas salieron más fluidas, y emparejamos el cuarto, pero siempre con la intensidad defensiva, impidiendo que los grandes de ellos puedan trabajar bien bajo el canasto” señaló.

Aportes

El entrevistado no solo destaca el trabajo de “Tony” Manera, sino del resto de sus compañeros. “Nicolás Conejero hizo una gran defensa personal a Scandolera, que es el jugador más fuerte de ellos, Garmendia fue muy bien controlado por “Tomi” Martino. Nos pasmaos muy bien la pelota, tomando tiros que debíamos tomar, aunque no estuvimos tan finos de tres puntos. Laureano Buffarini tuvo que tomar dos tiros apresurados y eso baja la confianza, yo tuve la suerte de meter los segundos dos triples, y esa intensidad defensiva se mantuvo sobre todo en el tercer cuarto donde ellos quisieron levantar cabeza y no los dejamos. Ellos no tuvieron reacción y nosotros logramos sacar 12 puntos de ventaja que es importante para el resto del torneo” cerró.