Argentino ganó y sigue con chances de clasificar

Por la quinta fecha del Torneo Interligas, el FBC Argentino recibió a Barrio Norte de América el miércoles a la noche buscando un triunfo que le permita seguir con chances de clasificar a la siguiente ronda del certamen que comparten la Liga Trenquelauquense de Fútbol y la Liga del Oeste, y se dio un buen paso con un triunfo 3 a 2 en primera.

El “Decano” venció en la máxima categoría con goles de Matías Barbaste, Fermín Sierra y Michel Lazarte. Ahora, en el grupo 5 Barrio Norte puntea con 12 puntos, Monumental suma 7, Argentino 5 e Independiente de América 1, destacándose que el “Decano” y el “Trula” tienen un partido más, ya que el resto de la fecha se completará en los próximos días.

Mientras que en tercera también se dio una victoria local, por 3 a 0.

Además en la cita hubo un homenaje recordando a Walter Herrera mediante una imagen con la frase “Vuela alto Walter. Siempre en nuestros corazones” y una foto grupal de la que participó un gran número de grandes y chicos del club.

Más partidos

Cabe recordar que el resto de los partidos de la fecha se iba a jugar el pasado fin de semana, pero a raíz de las lluvias la actividad fue suspendida.

Los demás cruces de esta fecha son FCTA vs. Tres Llantas y Newbery de Fortín Olavarría vs. B. Alegre, ambos por el grupo 1; Ferro de T. Lauquen vs. Atlético Rivadavia y Las Guasquitas vs. Gorra Cuero de Carlos Tejedor, por el grupo 2; Social de González Moreno vs. Atlético Pellegrini y Atlético Trenque Lauquen y Sport de Tres Algarrobos por el grupo 3; Huracán de Pellegrini vs. Progreso y Giat de Beruti vs. Racing de Fortín Olavarría por el grupo 4 e Independiente de Rivadavia vs. Monumental, por el grupo 5.