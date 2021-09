Argentino dio el batacazo de la fecha

Noche soñada. Noche esperada la del viernes para el básquet local. En su cancha, el Foot Ball Club Argentino derrotó a 9 de Julio, de Junín, con un claro 85 a 78, imponiéndose así a uno de los equipos llamados a ganar la Zona 1.

Sin dudas fue el partido ideal para Argentino que metió el batacazo de la cuarta fecha del Torneo Pre federal, fecha que se cerró anoche con partidos en zonas 2, 3 y 4.

Argentino tenía la parada más difícil del Pre Federal. Sabía que iba a recibir a uno de los equipos candidatos, no sólo a ganar la Zona 1, sino a ganar el Torneo Pre federal, ya que ese es el objetivo que tienen los juninense y es por ello que, desde el arranque, mostró un juego que no lo había hecho en los partidos anteriores. Los errores o fallos que se le podían criticar a este equipo no se dieron. Argentino estuvo siempre presente en el partido, nunca bajó los brazos, le peleó de igual a igual a 9 de Julio y cuando, en el cuarto parcial, logró ponerse adelante, supo de qué manera jugar con el reloj y tablero a su favor.

Altísimo nivel de Juan Manuel Lara, uno de los refuerzos pampeanos que trajo Argentino para este Pre Federal, pero muy bien acompañado por Tomas Martino y Laureano Buffarini. En 9 de Julio, una destacada actuación de Santiago Bornic y Agustín Acuña, su goleador.

El partido

Argentino y 9 de Julio jugaron un partido de alto vuelo e intensidad, y esto se vio muy favorecido por los 100 espectadores que habían pagado sus entradas, más los colaboradores de cada formación. Una noche en la que se vivió otra vez el deporte pre-pandemia.

En el primer tiempo, los dos primeros parciales fueron muy justos, como todo el partido. Argentino se puso arriba con 4 puntos seguidos de Tomás Martino, lo que hacía indicar que el base “Decano” estaba “encendido” desde el arranque. Un cambio para este juego propuesto por Javier Vicente, ya que desde el arranque puso en la cancha a Tomás Martino y Antonio Manera. Pero la visita supo cómo responder y hacer valer a uno de sus jugadores estrellas, Agustín Acuña. El pivot con la 15 en su espalda fue un dolor de cabeza para Argentino, anotando casi todos los puntos de su equipo en esos dos primeros parciales. Siempre estuvo muy bien acompañado por Santiago Bornic, quien tendría, además, un mejor final. El primer parcial fue para la visita, por 26 a 21 y el segundo cuarto terminó 42 a 38 en favor de los juninense.

Pero en este repaso no podemos omitir algunas actuaciones. Cuatro triples consecutivos de Laureano Buffarini mantuvieron siempre en juego al “Decano”, además de los ataques de Tomás Martino.

Momento clave

Tras el descanso del entretiempo, la segunda mitad comenzó con ese tercer cuarto de lo más parejo de la noche. Argentino tuvo allí su mejor pasaje, no sólo con Lara y su dominio del juego, sino con puntos muy importantes de Nicolás Conejero y Luis Zambiasio. En la visita, todo su juego pasó siempre por el gran manejo de la pelota de Santiago Bornic y de Federico Bornic, pero en la zona pintada, Agustín Acuña siempre lastimó la defensiva del “Decano”. Ese tercer parcial se fue 63 a 60 en favor de los visitantes.

Pero en el cuarto y último tiempo, y luego de un pasaje con muchos errores por ambos bandos, Argentino sacó a relucir la experiencia de sus jugadores franquicia, especialmente Juan Manuel Lara y Tomás Martino. Conejero cerró una noche perfecta, no sólo atacando, sino recuperando rebotes y robando pelotas. Buffarini se animó y buscó el tablero con ataques rápidos y eso le permitió al “Decano” suplir la falta de efectividad de Antonio Manera, el otro refuerzo, jugador que en los juegos anteriores había estado por arriba de los 20 puntos. El cierre fue a puro ambiente deportivo, con ese griterío que tanto se extrañaba y con un Argentino ganando de manera clara ante el “cuco” de la Zona 1. El final, con el aplauso de todos los espectadores, fue por 85 a 78.

Los equipos

FBC Argentino (85): Tomás Martino (18), Juan Manuel Lara (26), Antonio Manera (11), Laureano Buffarini (18) y Emiliano Ferreti (0). Suplentes: Ezequiel Iglesias (0), Nicolás Conejero (10), Ezequiel Esteban (0), Luis Zambiaso (2), Benjamín Constantini (0), Juan Ramírez Barrios (0) y Valentín Pagani (0). DT: Javier Vicente.

9 de Julio (78): Cristian Lacalamita (2), Federico Bornic (11), Nahuel Barroso (2), Santiago Bornic (22) y Agustín Acuña (23). Suplentes: Juan Orsesi (6), Uriel Bruzzeze (8), Marcos Terciglia (4), Ezequiel Villegas (0), Joaquín Baldivares (0), Santiago Sastre (0) y Santino Gaunas (0). DT: esteban Catelani.