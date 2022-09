Argentina va por un arranque con el pie derecho ante Suecia con equipos confirmado

La serie confirmada con los siguientes emparejamientos:

Juego 1: Sebastian Baez vs Elias Ymer

Juego 2: Diego Schwartzman vs Mikael Ymer

Juego 3, si es necesario: Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos vs Andre Goransson/Elias Ymer

La pelota y los movimientos dejaron de sucederse en el Unipol Arena de Bolonia, donde este martes, desde las 10 de la mañana (hora argentina) Argentina comenzará su sueño para ser uno de los dos clasificados por la zona que se desarrolla en la ciudad italiana de Bolonia, clasificatoria a la serie final que se disputará en Málaga España, del 22 al 27 de noviembre.

Guillermo Coria ya palpita el duelo ante los suecos en una serie al mejor de tres encuentros, con dos singles y el juego de dobles.

De los jugadores elegidos, Francisco Cerúndolo (27°) será el debutante, mientras que Sebastián Báez (37°), la segunda raqueta para el primer punto de la serie viene de tener su bautismo ante República Checa, en marzo último, en el Buenos Aires Lawn Tenis Club son los más jóvenes.

Después quien comandará al equipo en cancha será Diego Schwartzman (17°), que será parte del segundo juego, para la primera raqueta del conjunto nacional. Además el equipo contará con dos doblistas experimentados como Horacio Zeballos y Máximo “Machi” González.

Francisco Cerúndolo, con 24 años, Baez (21), Schwartzman (30 años), Zeballos (37) y “Machi” González (39) son jugadores de buena actualidad y también un crisol de edades con los que Coria (40 años) encamina y guía, junto al equipo de trabajo en el que se encuentran Martín “Tero” García y Leonardo Mayer que van en busca de un objetivo común: el equipo.

Para Coria, dentro de la amplitud generacional en muchos momentos con algunos se buscan pulir detalles y en otros hacer docencia.

“Machi y Horacio ya tienen mucha experiencia, casi mi edad y es una relación que tenemos desde hace años, donde con ellos se enfocan “Tero” y “Leo”, donde aparecen detalles porque se conocen de memoria y la tienen clara”, asume Coria quien ya tiene 40 años.

“Con “Peque” es más parecido y para con Fran y Seba hay que transmitirle como fue uno como jugador, brindarles tranquilidad y mucha confianza, donde ellos no tienen que demostrarle nada a nadie y son otros los mensajes a darle, pero a la larga siempre terminan siendo los mismos consejos”, agregó el ex tenista profesional.

Sin embargo, el “Mago” considera que los mensajes muchas veces son muy positivos, mientras que en algunos instantes pueden ser contrario a lo que se busca con un tenista.

Los mensajes que se dan deben ser justos y necesarios, puntuales y lo que uno le dice debe ser para potenciarlos y mejorarlo. Muchas veces dar tantas indicaciones y hablar de más puede llevarse a ser peor, por eso hay que estar tranquilo darles confianza a los jugadores y cuando tenga algo para indicarles que sea con mucha confianza y estar seguro de lo que se está marcando”, ´puntualizó. Y valoró la relación del grupo fuera de la cancha.

Suecia el primer rival

Los escandinavos, capitaneados por el ex número 4 del mundo Robin Soderling, cuentan con los hermanos Mikael (99) y Elías (133) Ymer, Jonathan Mridha (497), Karl Friberg (559) y Andre Goransson (77 en dobles)

.

“Suecia tiene un estilo de jugar totalmente diferente de lo que es Italia, e Italia es totalmente de Croacia. Entonces hay que jugar con eso, tenemos jugadores que pueden hacerlo en todos los singles, otro descansar y quien ingrese lo haga de la misma manera”, afirmó Coria.

“No va a cambiar en un principio en el resultado que puedan tener los chicos en ese partido que les toque jugar. Hay que darles confianza y ellos mismos saben que pueden entrar en cualquier momento y cualquier punto”, aseguró.

Tras el partido de Argentina ante los suecos, el equipo nacional tendrá su segunda serie por su zona el próximo viernes, desde las 10 (hora argentina), para cerrar el sábado en el mismo horario el Grupo frente a Croacia-que no tendrá a Marin Cilic.

Este martes las ilusiones para Argentina de llegar a la fase final de la Copa Davis están en marcha y Suecia será el primer escollo de un sueño que comanda Coria y un equipo que busca llevar al campeón de la edición 2016 a las instancias decisivas. (Télam)