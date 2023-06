Argentina se mantiene en el primer puesto del ranking mundial de la FIFA

Argentina, el actual campeón mundial tras su consagración en Qatar 2022, se mantiene en el primer puesto de la clasificación mundial de seleccionados de la FIFA, superando a Francia y Brasil, tras el ranking oficializado este jueves por el organismo rector del fútbol mundial.

Argentina, que viene de vencer a Australia e Indonesia en una gira por el continente asiático, es primera con 1.843,73 puntos, ubicándose en el segundo lugar el subcampeón mundial Francia con 1.843,54, a apenas 19 centésimas del equipo argentino.

Brasil, que cayó en un amistoso como local ante Senegal por 4 a 2, está tercero con 1.828,27 y luego se posiciona Inglaterra, actual subcampeón de Europa, con 1.797,39. (Télam)

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2023