“Argentina, 1985” gana el Globo de Oro y va camino al Oscar, tras los pasos de “La historia oficial”

“Argentina, 1985”, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que cuenta el trasfondo del Juicio a las Juntas, ganó el Globo de Oro al mejor filme extranjero y se encamina con paso firme para acceder a la terna de películas internacionales de los premios Oscar. Darín, emocionado, dijo al agradecer el premio: “Para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría”. Justamente, en las redes sociales se recordó que “La historia oficial” ganó un Globo de Oro y luego el Oscar en 1986, el año del Mundial de México en el que venció la Selección. Hasta el presidente Alberto Fernández expresó su “enorme alegría” por el galardón.

El filme ganó en su categoría en la 80° edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Ahora va por los Oscar, donde quedó preseleccionada en la lista corta de 15 candidatos. La suerte de “Argentina, 1985” se definirá el próximo 24 con el anuncio por parte de la Academia de Hollywood de las nominaciones a los Oscar, con espacio para cinco largometrajes que competirán el 12 de marzo en la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles con la conducción del comediante Jimmy Kimmel.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín y a todos los que lucharon por la democracia en la Argentina”, dijo Mitre al agradecer la distinción. En tanto, Darín expresó: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”.

So excited to see Argentina, 1985 win for Best Motion Picture – Non-English Language tonight! 💛

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023