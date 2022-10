Arengó a la multitud parada sobre El féretro de un obrero asesinado

Vaya a saber por qué le pusieron, como único nombre, Salvadora. Fue casi una premonición porque en su ardorosa juventud, quiso salvar a un preso, sacralizar la memoria de los obreros masacrados, insuflar en sus camaradas el fuego de la rebeldía ante la injusticia.

Esa niña, Salvadora Medina Unrubia, nació en La Plata el 23 de marzo de 1894. Era chiquita cuando su familia se radicó en Entre Ríos donde se recibió muy joven de maestra y habría enseñado en escuelas rurales. Paralelamente, a los 15 años, abrazó la causa anarquista y los ideales feministas. Era bonita, pelirroja, desprejuiciada y audaz.

De su relación con un abogado nació su hijo Carlos. En abierto desafío a los mandatos de la época, eligió ser madre soltera. La presión social fue terrible, Salvadora con su pequeño se fue de Gualeguay y terminó radicándose en Buenos Aires cuando tenía alrededor de 18 años.

Ya para entonces se había inclinado por las letras: poesía, prosa, teatro y artículos periodísticos.

Cómo se las habrá arreglado… lo cierto es que logró que comenzaran a aceptarle algunas notas en las revistas de mayor circulación alrededor de 1920: P.B.T., Fray Mocho o el diario, de clara tendencia anarquista, La Protesta.

Comenzó a frecuentar círculos intelectuales y trabó una profunda amistad con Alfonsina Storni, otra transgresora como ella.

El flechazo

Un día conoció a quien era el empresario periodístico más brillante e influyente de ese tiempo: Natalio botana. Un joven uruguayo que había fundado, el 15 de septiembre de 1913, el diario Crítica. A la joven le fascinaba la publicación que rompía todos los moldes: profusas ilustraciones, títulos enormes y una singular mezcla de sesgo popular y alto vuelo literario. Tenía columnistas de la talla de Jorge Luis Borges, García Tuñón, Roberto Arlt y otros brillantes de la época. (Crítica que tenía el lema de ser como “un tábano sobre el noble caballo”, llegó a vender casi un millón de ejemplares diarios).

El flechazo entre la joven anarquista y el director del diario fue fulminante. Tuvieron tres hijos: Helvio (correcto), Jaime y Georgina. Con la llegada de la niña Salvadora decidió casarse porque no querìa que la mujer cargara con el estigma de Ilegítima. Y Natalio dio su apellido a Carlos.

Una dupla brava

La pareja era ardorosamente combativa; Botana azuzaba a los gobiernos de turno y ella mantenía viva la hoguera de las ideas del anarquismo.

El presidente Uriburu clausuró el diario y mandó a la cárcel a Botana, su mujer y cuarenta periodistas. Hubo una movida de un grupo de intelectuales que le pidieron al presidente por la libertad de Salvadora. Ella rechazó esa petición y mandó al temible teniente general Uriburu una feroz diatriba. Finalmente salieron en libertad.

Para espanto de la sociedad conservadora participaba de mitines, actos y asambleas y pronunciaba encendidos discursos.

Ninguno más ardiente que el que se le escuchó en el entierro de algunos de los obreros muertos durante la Semana Trágica de 1919. Se paró sobre uno de los ataúdes y desde allí incitó a la resistencia.

Una amistad singular

No faltaban antecedentes de la enérgica naturaleza de esta mujer. El 14 de noviembre de 1913 un anarquista ruso de 18 años, Simón Radowitzky, arrojó una bomba casera sobre el auto en el que se trasladaba el jefe de la Policía de Buenos Aires. Ramón Falcón voló destrozado por los aires. Simón fue detenido, procesado y encarcelado en la Penitenciaría de Las Heras. Tras dos intentos de fuga, terminó confinado en la cárcel de Usuahia.

Salvadora había hecho suya la causa del preso; mantuvo con él una profusa correspondencia y se las arregló para financiarle otros dos increíbles intentos de fuga (en ambas ocasiones lo capturaron). Finalmente Radowitzky fue indultao por el presidente Hipólito Yrigoyen con la condición de que se fuera del país. Viajó a Montevideo donde se vieron por única vez con Salvadora. Radowitzky terminó en Méjico donde murió de un infarto en 1956.

Al frente de Crítica

El 8 de agosto de 1941 Natalio Botana murió en un accidente de tránsito. Su mujer siguió al frente del diario que fue confiscado durante el primer gobierno peronista. Fue recuperado después de 1955 pero ya había comenzado la declinación; hasta el cierre definitivo en 1962.

Salvadora, jaqueada por la muerte de Natalio, por el confuso final de su hijo mayor y por las deudas murió, pobre y aherrojada por el consumo de cocaína, el 20 de julio de 1972. N

Dato

Carta al general Uriburu. Cárcel del Buen Pastor, 5 de julio de 1931

“Gral. Uriburu, acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí (…). Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto; reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse, por mi piedad, a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta. Y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades (…)

Señor general Uriburu, yo sé sufrir. Sé sufrir con serenidad y con inteligencia. Y desde ya lo autorizo que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se llama karma; no es un explosivo, es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento por el que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal, pero es necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos (…) Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que puede azotarse a una mujer pura y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy, en este momento, como un símbolo de mi Patria. Soy en mi carne la Argentina misma, y los pueblos no piden magnanimidad.

En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que Ud. que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la Nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar una mujer ante los ojos de sus hijos …

General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio”.