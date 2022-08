Aquí, la siesta se respeta

Si bien la ciudad de Trenque Lauquen ha crecido mucho en las últimas décadas al punto tal que no son pocos los que aprecian que la misma ha incorporado ya varias características y costumbres de las grandes urbes, también son muchos los que se resisten a abandonar del todo las bellas tradiciones de pueblo. Y una de ellas es la extremadamente valorada siesta a la cual, en muchos hogares, se le hace poco menos que un culto.

Esto último no hace referencia sólo a los humanos. Muy por el contrario, también el mundo animal se entrega fervorosamente al que muchos no dudan en calificar como el mejor momento el día. Es el caso de Mushi, el hermoso gato peludo protagonista de la imagen de hoy, la cual no deja dudas del disfrute que la siesta le provoca. Tierno, ¿no?