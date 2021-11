Aquí, la flor de un día

Suele escucharse muy seguido que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Quizás sea cierto, quizás no. No obstante, nadie discute que hay bellezas que seguirán siéndolo más allá del tiempo con que uno disponga para apreciarlas. No importa si son muchos o pocos los minutos, las horas, los días o los meses con los que uno cuente para observarlas, nunca dejarán de ser hermosas.

Es el caso de la flor de un día o Hemerocallis, la cual pertenece a la familia de las Liliáceas, que agrupa a diversas especies cultivadas en balcones y en jardín. Su flor dura solamente un día, pero es sustituida por otra a la mañana siguiente. Las mismas cuentan con diversos colores y disponen de un eje floral en la extremidad en número de 5 a 10. Dígame si no es una verdadera belleza que ningún paso del tiempo opacará jamás.