Aquellos Festivales

Por: Pepe Font

Aviador

2005– Otra vez semana de Abril. Buen tiempo-poco viento y con la experiencia del anterior se programó. Había un condimento especial, el Municipio, intendente Juan Carlos Font había pedido la participación de las entidades del pueblo para celebrar un nuevo aniversario. El Aeroclub de Trenque Lauquen, ofreció un paracaidista que aterrizara el Martes 13, en la calle Villegas, frente mismo al Palacio Municipal. Integrantes de su equipo de gobierno lo “convencieron” ya que en primera instancia el Intendente decía que era una locura.

Todo organizado, Martes, plaza llena, niños, paracaidista listo, avión para elevarlo, en marcha. Subirían 3000 metros y de allí se arrojaba, con luces de Zenón, y una gran bandera Argentina. Pasó de todo.

El semáforo en rojo

¿Qué pasó? Algo inusitado, el Cessna 182 no aguantó el esfuerzo de subir tanto muy rápido, y un pistón se rompió y aterrizó de emergencia en la pista de La Argentina. Rápidamente se armó otro avión, un Comander 180, y ¡arriba!. Ahora iban piloto y paracaidista, Martín y Sergio. Llegaron a 1500 metros, no iba más, y se largó. Luces en el casco de Zenón, acrobacia, la bandera, todo bárbaro, todo bien y de pronto…el paracaidista acelera su velocidad, ahí estaban, las antenas del Banco Nación, el cable de acero, los obstáculos, a todos los superó, pero al semáforo no. Se enredó la bandera y Sergio cayó al pavimento…Terrible susto y desilusión, los chicos lloraban, otros gritaban, los funcionarios municipales se agarraban la cabeza. ¡Por Dios!

El paracaidista cuando le preguntaban ¿qué hizo?, decía “venía bien, de pronto se puso el semáforo en rojo y frené de golpe”…¡Zafamos! Así empezó el festival 2005

Mal comienzo, un final brillante

El sábado y el domingo todo un lujo. Helicóptero de Hangar 1, un Robinson 44, piloto Eduardo Torman; Planeador de acrobacia, piloto Eduardo Bolster; globo aerostático un AX, pilotos Julio Herman; Aeromodelos, con la organización de CaruloToniolo y su equipo; Javier Jonas y otros parapentes, Hottier Carlos, Beatriz Gonzalez, Vasquez, Sanchez Roberto, etc.

Empezó con reconocimiento a Roberto Perdómenes; y a pilotos de la zona.

Llegó el show, 8000 personas, buen lugar, buen estacionamiento, cantina, muchos vuelos bautismos en avión, helicóptero, planeadores, hasta hubo una pareja que se casó y fue a la fiesta en helicóptero.

Y qué les cuento del globo, hizo varios vuelos (ascensos) estático y en movimiento.

La acrobacia con “fenómenos” como Jorge Malatini, el globo circundándolo, humo, luces; el planeador con Eduardo Bolster, demostrando lo que puede hacer un planeador con su capacidad de vuelo, cada metro que desciende avanza 50 metros y alta acrobacia.

Se iba terminando el día y mejoraba la perfomance del festival y ya se pensaba en el próximo 2006.

El tercer festival

Se potenciaba el entusiasmo, todo positivo, alto espectáculo, buen resultado económico. Habían concurrido Alicia Puig como presidente del HCD y concejales, la piloto María Angélica Molina, una de las mujeres precursoras del vuelo en Argentina. Carlos Garbarino ofrecía una ofrenda floral a la Virgen de Loreto, que desde Italia, años atrás, la había traído Raúl Bartolomé adentro de una valija. Anecdótico: “los albañiles entendieron mal una orden y con el cortafierro y martillo habían roto en 1000 pedazos” las mujeres de la comisión rápidamente juntaron los trozos y en una pared del viejo hangar se reconstruyó la “imagen de la virgen”.

Se había programado otra vez el festival, poniendo lo mejor para el espectáculo. La experiencia estaba, el grupo continuaba, pero… hubo un cambio y fue la fecha. Los dos primeros se realizaron en otoño y en éste tercero se fijó para septiembre. Como era de esperar, no faltó el viento, pero fue un gran festival.

Todo lo que podía pasar, pasó

Teníamos para recordar anécdotas, en el furor de recordar a pilotos locales, habíamos dado por muertos a algunos que estaban vivos, buen dolor de cabeza.

Y hubo otras anécdotas que no trascendieron en ese momento que hoy se pueden contar. En el primer festival hubo saltos en paracaídas en tándem. Esto es así, el paracaidista experimentado pilotea y “colgado” del mismo arnes, va la persona que realiza el primer salto. Hubo dos caídas bravas, en una venía Guillermo, que bajo sus piernas, muy rápido absorbió el impacto y se resintió una pierna, y en otro bautismo, Irma, en su primer vuelo, ni se enteró pero el paracaidista se despojó de su paracaídas, lo arrojó, ya que se había enredado y aterrizó con el de emergencia, mucho más chico…pero salió todo bien.

Vino un nuevo acróbata en un avión más grande “Extra 300” se llamaba Julio Benvenuto, de La Plata quien hizo el deleite de la multitud y también volvió a estar Jorge Malatini, ¡un campeón! Otros espectáculos los dieron los locales, ahí estaba Oscar, Puchero, Francisco, Ruben y otros más.

Espectáculo sobraba, público desbordante, resultado económico muy bueno y mucha gente de la zona que esperaban estos festivales. Trenque Lauquen siempre sorprende y acá lo hizo.