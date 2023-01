Apuntando a sostener la inversión, y un Trenque Lauquen que “crezca para todos”

Como todo nuevo inicio de año, comienzan a definirse los principales aspectos en los que deberá trabajarse para aprovechar óptimamente el tiempo por delante. De la misma manera, es necesario para esto tener en claro qué ocurrió durante el 2022 que se fue y qué es aquello que debe cambiarse para no reiterar errores y aprovechar plenamente los doce meses que siguen.

Persiguiendo ese fin, La Opinión se contactó con representantes de las tres fuerzas políticas que integran el HCD para consultarles cuál es el balance de los realizado en el 2022 y también qué se espera del 2023 que acaba de comenzar.

En el caso de Juntos se señaló la importancia de sostener la inversión para el desarrollo de nuevas obras y el mantenimiento de las ya existentes mientras que, desde la oposición, se solicitó “reglas democráticas claras” y “fortalecer el trabajo legislativo” sin valerse de la “mayoría automática” con la que el oficialismo cuenta en el cuerpo legislativo.

Asimismo, desde sectores de la oposición se cuestionaron las palabras del Intendente Miguel Fernández cuando pidió colaboración para concretar obras previstas para este año.

Balance

El concejal del bloque Juntos Francisco Recoulat comentó: “El año 2022 fue marcado por un gran efecto inflacionario, que ubicó a la Argentina en el ranking de los 6 países con más inflación en el mundo, solo por debajo de países como Zimbabue, Venezuela, Líbano, Sudán y Turquía. Este efecto macroeconómico nacional resintió el desarrollo productivo y social nacional, provincial y municipal. De todas maneras, el Departamento Ejecutivo pudo, a través de una administración eficiente y de múltiples gestiones en distintos estamentos y organismos del Estado, lograr una innumerable cantidad de obras, lo que es producto también del esfuerzo diario de los vecinos que pagan mensualmente las tasas. El 2022 cerró con muchas obras que eran esperadas hace muchísimos años, pudiendo mencionar algunas en 30 de Agosto como el nuevo Centro Cívico, el Jardín Maternal “Upa La –La” y el Complejo Natatorio del CEF N°81, sumado al inicio de la obra de la nueva Escuela 503”.

El edil agregó: “En Beruti se remodeló el Anexo de la Unidad Sanitaria ‘Santa Clotilde’, se incorporó una nueva unidad de traslado y se inició la construcción de 7 viviendas. En Girodías se inició la remodelación de la Escuela 44 y se instaló una plaza saludable. En Trenque Lauquen se remodeló la Plaza San Martín, se inauguró la Residencia Estudiantil, se refaccionó la Escuela 1, y se construyó el nuevo edificio para el Pequeño Hogar en la Ampliación Urbana. En materia de salud, está iniciada la obra en el Hospital Municipal de la nueva Terapia Intensiva y Unidad Coronaria, el espacio donde irá el nuevo tomógrafo y la remodelación del área de Admisión, Egresos y Derivaciones. Se gestionó la construcción de 56 viviendas del Plan Reconstruir que están próximas a entregarse, y otras 60 viviendas financiadas por Provincia con el aporte de tierras del Municipio, y se puso en marcha la primera edición del programa ‘Tu Lote Tu Casa’ con más de 50 terrenos. En materia ambiental, el futuro relleno sanitario y la obra de la Sala de Transferencia en el Polo Ambiental serán un salto de calidad de enorme magnitud para nuestro distrito”.

Por último, y de cara al futuro, señaló que “en un distrito con gran crecimiento como el nuestro, sostener la inversión para urbanizar nuevas áreas y realizar el mantenimiento de las existentes es un gran desafío que requiere ingenio y agudeza para hacer un uso óptimo de los recursos con el objetivo de afrontar todas las necesidades que se generan día a día”.

“Mayoría sorda”

Por su parte, la concejal del Frente de Todos Leticia Badino comentó: “Creo que el 2022 ha sido un año complejo, en el que los sectores que acumulan riquezas, lo han seguido haciendo, siempre en perjuicio de las y los trabajadores. A nivel local, la inversión y la creatividad del Municipio han sido muy escasas. Hubo algunas obras muy importantes con financiación del Gobierno nacional y provincial, pero el Estado local no ha sabido dar respuesta a los grandes problemas: el agua, la vivienda, el trabajo y la desigualdad. El HCD ha funcionado como un apéndice del Ejecutivo, con una mayoría del oficialismo sorda a la demanda de los sectores que ellos no representan. Está claro que los discursos simpáticos no solucionan ni el vergonzoso salario de las y los trabajadores municipales, ni el déficit habitacional, ni la escasez de agua, ni la falta de asfalto e infraestructura”.

Respecto de las palabras del intendente Miguel Fernández en la conferencia del martes, Badino no ocultó su malestar: “El Estado local ha sido sistemáticamente acompañado en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y las obras, que no sólo algunas las hemos gestionado con funcionarios provinciales o nacionales, sino que hemos aprobado y avalado desde el Concejo (son numerosos los convenios y el dinero destinado al distrito). Claro ejemplo de nuestro aporte y colaboración es el programa Municipios de Pie. El Ejecutivo pedía un tomógrafo para la ciudad cabecera y nosotros agregamos al proyecto un minibus para Beruti y una unidad de traslado (con incubadora de traslado), para el 30. El intendente debería entender que trabajar en equipo implica escuchar y consensuar. Hemos señalado insistentemente que es un error haber cerrado la planta de asfalto. Pero sigue cerrada. Hemos dicho innumerables veces que no podemos tener un municipio que terceriza todo y, ahora, después de las deficiencias del último barrio entregado por el Municipio, la construcción de viviendas tampoco será hecha por el Estado local. Hemos insistido en las deficiencias de la gestión respecto a la contención de las familias que por cuestiones de salud deben trasladarse a las grandes ciudades, hicimos una ordenanza por ese tema, y la votaron en contra. Queremos hacer todo lo necesario para que Trenque Lauquen crezca, pero queremos que crezca para todos, como decía Barracchia. En esta gestión crece solo una parte de los trenquelauquenses y el resto peregrina por distintas oficinas pidiendo empleo, vivienda, asistencia por violencia de género, gestiones por necesidades ligadas a discapacidades o a problemáticas de salud mental, etc. Esa es la gente que sola no puede”.

Temas sin tratar

Por último, el concejal de Unidad Peronista Pablo Larrosa comentó: “El 2022 ha sido un año políticamente complejo a nivel político en el distrito, en el ámbito del HCD quedaron muchos temas importantes sin tratamiento que tienen que ver con la adquisición de derechos de los ciudadanos, esto debido a la imposición de la mayoría absoluta por parte del radicalismo y el intendente, que como lo expresé anteriormente están distanciados en su hacer político de su propio discurso. En criollo, dicen una cosa, pero hacen otra”.

En el mismo sentido, agregó: “Varias comunicaciones sobre temas importantes como agua, cloacas y asfalto fueron desconocidas por el intendente, la decisión de no hacer más círculos cerrados, el desmantelamiento de la fábrica de asfalto y contubernios con favoritismos a afiliados de la UCR son sólo algunas de las cuestiones más graves que nos deja este año legislativo”.

Seguidamente, señaló que “la gestión de Miguel Fernández se sostuvo por los fondos provinciales y nacionales, todas las obras realizadas y proyectadas son financiadas de esta manera, aun con un presupuesto que duplica el anterior, así como el del 2023 duplicará el del 2022, en estos términos resulta preocupante la realidad del distrito. Los empleados municipales en su mayoría tienen salarios por debajo de la canasta básica, ni se reparan ni se asfaltan calles, se privatizan servicios que históricamente fueron municipales, se brindan servicios de manera ineficiente y se legisla pensando en sectores de la comunidad y no en el conjunto de la población, prueba de ello es la derogación de la Tasa Ambiental, un retroceso histórico para el distrito”.

“Para la tribuna”

Al igual que Badino, Larrosa fue crítico con los dichos del intendente Fernández en su última conferencia de prensa. “Es un comentario que falta a la verdad y tiene un solo sentido, el de construir un discurso para el electorado. Desde siempre, como oposición, acompañamos su gestión en todo lo que entendemos que está bien, así como seremos críticos de lo incorrecto y propositivos en mejorar la realidad del distrito, para lo que lamentablemente, no contamos con el apoyo de su gestión. El Intendente tiene línea directa y diaria con el Gobernador, ministros provinciales y nacionales sin ningún inconveniente ni impedimento, como también sabe que cuenta con nosotros para lo necesario”, enfatizó.

Asimismo, agregó que “tanto el gobernador Kicillof como sus funcionarios y los funcionarios nacionales tienen desde un primer momento la mejor predisposición y todos los canales de comunicación abiertos con todos los intendentes de la provincia”. “Ese es el estilo de trabajo del Frente de Todos porque nos preocupa mejorar las cosas. Prueba de ello, además de lo que expreso, es que prácticamente todas las obras realizadas por Miguel Fernández son con fondos de Provincia o Nación; tuvimos la visita del Gobernador y funcionarios en varias oportunidades. Con todas estas posibilidades y apoyo que procuramos para su gestión, lo que tiene que hacer es trabajar para atender las necesidades de un distrito que tiene graves problemas a los que no le da solución en vez de patear la pelota afuera y repetir frases cliché para la tribuna”, culminó.