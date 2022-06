Aprehenden a seis personas por intento de robo millonario a una ex fabrica de quesos

El jueves pasado al mediodía la Patrulla Rural de Trenque Lauquen aprehendió a seis mayores de edad quienes se encontraban sustrayendo una importante cantidad de elementos del predio de una ex fábrica de lácteos ubicada en la zona rural.

Según información oficial, el material que intentaban robar se encuentra valuado en alrededor de 20 millones de pesos. Y los seis aprehendidos tienen domicilio en Salliqueló.

A través de un parte oficial, el CPR informó que el jueves se recibió en la Oficina de Guardia “un llamado telefónico informando sobre la presencia de un grupo de personas en el interior de la ex fabrica de queso llamada Industrias Lácteas Buenos Aires y ubicada en la zona rural del cuartel XIII de este partido”.

Y se agregó que “constituido personal policial en el lugar, constata que en el interior del edificio donde funcionaba la ex fabrica de quesos, se encontraban seis hombres mayores de edad y quienes utilizando amoladoras (tomando energía de un generador a combustión), barretas de hierro y demás herramientas, sustraían elementos afines a la fabricación de quesos. También se constató que ya tenían cargada en la caja de un camión marca Scania, varios elementos de gran porte y de acero inoxidable como bateas, tanques y cañerías”.

En el informe oficial también se indica que “se observó que detrás del edificio se hallaba un acoplado marca Montenegro y en cuyo interior habían cargado con fines de ser sustraído, más de 1.000 cajones plásticos”.

Aprehensión

Por la situación descripta anteriormente, de forma inmediata el personal de la Patrulla Rural procedió a la aprehensión de estas personas.