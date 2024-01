Apertura de importaciones: comercios y profesionales locales, y el impacto que pueda generar la medida

La apertura de importaciones dispuesta por el Gobierno nacional de Javier Milei aún no ha tenido un impacto certero a nivel local. Así lo señalan comerciantes y profesionales de diferentes rubros quienes, no obstante, analizaron la iniciativa y vislumbraron sus posibles consecuencias a futuro.

En algunos de estos sectores se afirmó que la noticia puede resultar beneficiosa debido a que destrabaría la adquisición de insumos que son indispensables para el trabajo diario mientras que, en otros, se señaló que para aquellos que fabrican en el país la medida podría llegar a ser perjudicial.

Positivo

Desde una firma dedicada a los neumáticos se expresó que “para este rubro esta medida es muy positiva, de hecho ya se está empezando a notar un panorama más claro y cómo apunta que va a funcionar todo a partir de ahora”. “De hecho, muchas de las marcas han comenzado a extender los plazos de financiación, a bajar un poco los precios”, indicaron.

En este sentido, se recordó que “lo primero que pasó cuando se cerró la importación un poco antes de la pandemia fue que la industria nacional empezó a aumentar los precios aprovechando la situación ventajosa que se presentaba, después hubo cuatro o cinco empresas importadoras de neumáticos que tuvieron privilegios, como suele pasar en estos casos, las cuales pudieron seguir importando a través de amparos judiciales y recursos con los que no cuenta el normal de la gente y lograron hacer una diferencia enorme en cuanto a la rentabilidad que tuvieron durante todo este tiempo porque se importaba mercadería a precio muy barato y la vendían con unos sobreprecios enormes”. “Todo eso fue lo que generó el desfasaje de los precios, por lo menos en este rubro. Por esa razón lo veo muy positivo, siempre y cuando se le dé a la industria nacional las herramientas para poder competir de igual a igual. Porque si se libera toda la parte impositiva de las importaciones, ingresa mercadería de afuera y a la industria nacional se le sigue pisando la cabeza con la parte tributaria va a ser muy complicado competir de igual a igual”, señalaron.

Y se añadió: “Otra de las cosas que esperemos que se acomode es el contrabando que había en las fronteras porque ese fue otro de los negocios que creció con todo esto”.

Por último, se expresó optimismo sobre los años venideros: “Hoy se ve que existe un proyecto claro a futuro y, por fin, se siente que el país se va a empezar a acomodar. Obviamente van a ser meses difíciles, pero se va por el buen camino”, sostuvieron.

Farmacias

Desde una farmacia local se coincidió con que esta medida podría resultar beneficiosa “porque actualmente faltan insumos, muchos laboratorios tienen en falta algunos productos porque el envase en que vienen es importado. Muchas veces no se puede envasar lo que se produce por falta de esos envases. También determinados accesorios, como sondas o todos los productos para tratamientos especiales, que son importados, faltaban porque no estaban entrando”.

“Puede que a partir de ahora se destraben algunas cuestiones que estaban trabadas por las restricciones”, se dijo antes de agregarse que “también pasaba que muchos laboratorios necesitaban comprar insumos en dólares y estaban trabados por ese aspecto, no podían girar dólares para compras determinados insumos”. Así se estimó que, “en lo que es productos importados que se necesitan para salud, va a ser beneficioso”.

Cooperativa de Electricidad

Desde la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen se comentó que la institución local no importa directamente, pero sí compra insumos importados que en muchos de los caos no se han conseguido. “A través de un proveedor argentino compramos equipamientos importados, desde medidores, celdas, interruptores, seccionadores, algunos fabricados en Argentina o con muchos componentes importados. Pero había mucho equipamientos que no se podían conseguir. No sé si ahora liberando esto tendremos acceso a estos equipamientos, que son sumamente necesarios, por ejemplos los medidores inteligentes que los estábamos comprando a una empresa española a través de un distribuidor argentino y hasta la fecha no han ingresado, veremos ahora si van a empezar a ingresar. Y de la misma manera con algún otro equipamiento”, se coemntó.

Óptica

Desde una conocida óptica de Trenque Lauquen, se informó por otro lado: “La verdad que todavía no se vio el impacto, pienso que va a ser beneficioso para el que no fabrica en el país, al resto no le va a ir nada bien”.

Consultados sobre cómo se venía trabajando hasta el momento, se comentó además que “había alguna demora de algunos productos pero, en general, se venía trabajando bien”.

Repuestos

En ese marco, desde un local de repuestos se comentó que la medida podría terminar con ciertas restricciones que no permitían adquirir la cantidad de productos deseada ya que “hay muchos casos en los que no hay y, en los que hay, las restricciones son importantes”. “Si yo hoy quisiera comprar la cantidad de repuestos con los que yo inicié mi negocio no hubiese podido por las restricciones. Es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Hoy ocurre que hay casas que tienen muchos repuestos importados a los cuales les han subido el precio a tal punto que son incomprables y en otras en las que directamente no hay o los mandan en cuentagotas. Posiblemente esto pueda llegar a cambiar a partir de ahora”, se indicó.