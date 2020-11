“Apelamos a la responsabilidad y a la conciencia, con poco podemos contribuir en mucho”

Así lo dijo entrevistado hoy en OESTE BA RADIO de FM OMEGA donde dijo que se apela a la responsabilidad y la conciencia y que “con poco que hagamos cada uno podemos contribuir en mucho a la comunidad”.

En el principio, Marchabalo se refirió a la decisión de suspender las clases presenciales en el distrito: “Tiene que ver con la actualización de los datos de casos positivos, disponibilidad hospitalaria y demás ya lo veníamos venir porque la evaluación de las autoridades educativas nosotros la vimos que estaba desfasada en el tiempo y veíamos venir algo que finalmente sucedió”.

-Pellegrini y otros municipios han sancionado ordenanzas para poder penalizar conductas locales que violen los protocolos, ¿Trenque Lauquen tiene estas herramientas?

-En abril emitimos un par de decretos que fueron enviados al HCD para penalizar a la personas que violaban normas nacionales, provinciales o municipales relacionadas con el Covid, lo que hacíamos era considerar esos incumplimientos como una contravención y establecer los valores correspondientes de las sanciones.

Los decretos fueron convalidados por el Concejo y contamos con esa herramienta hace varios meses.

-¿Se aplican?

-Si, claro. Las unidades de medida que se imponen equivalen al salario mínimo del sueldo municipal, con lo cual para llevarlo a una medida van entre el 20% y 5 salarios mínimos desde 4 mil a 80 mil pesos. Esto acompañado de hacer decomisos, clausuras, secuestros de bienes, etc.

-De todas maneras, tras varios meses es cada vez más difícil imponer restricciones.

-No lo veo impensado que tengamos que bajar de Fase, es una posibilidad, aún no llegamos a ese límite, cuanto más podamos lo vamos a tratar de sostener a las actividades comerciales luego de tanto tiempo de inactividad, por lo que si nos mantenemos trabajando más o menos bien y la gente responde más o menos bien no vamos a tener problemas, pero si el brote crece es muy probable que tengamos que cerrar actividades y bajar de fase.

Ese escenario sería muy difícil para la comunidad sobre todo para muchas actividades que les costó mucho volver a trabajar con protocolos, creo que el problema está en otro lado y es justo en las actividades que no tienen protocolo y que dependen de cada uno de nosotros.

-El verano, las reuniones, será un tiempo muy complejo.

-Si, claro el buen clima y el relajamiento luego de octubre donde hubo pocos casos generan esta situación, lo que pedimos es responsabilidad y conciencia, que se hagan actividades con límites, no compartir mate, no compartir botellas, hay que entender que con poco que hagamos cada uno de nosotros podemos contribuir y mucho.