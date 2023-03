¿Apagón? ¿Qué apagón?

El último miércoles, cuando una parte importante del país se quedó sin energía eléctrica, la preocupación porque el inconveniente se prolongara durante las horas de la noche fue muy importante en muchos vecinos. Por suerte, el desperfecto, si bien grave, pudo solucionarse a las pocas horas.

No obstante, hubo un lugar en el cielo en el que el apagón no se sintió para nada. Por el contrario, su brillo continuó inalterable y se hizo cada vez más intenso cuando la tarde comenzó a despedirse y la noche lo cubrió todo con su manto de oscuridad. Se trata, por si el lector aún no se dio cuenta, del satélite natural de la tierra, el cual por estos días se encuentra creciendo para alcanzar, dentro de pocas jornadas, su formación completa y convertirse en luna llena. De más está decir: no hay apagón que pueda con ella.