Anses: alertan por intentos de estafa en nombre de la entidad

Ante denuncias recibidas por intentos de estafa, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, ANSES recuerda que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios ni claves en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

En este sentido, ANSES pide desestimar y denunciar toda publicación que remita a formularios sospechosos, no verificables y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gob.ar.

Consultas y trámites

Los canales oficiales de atención operan en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que garantizan la confidencialidad de la información proporcionada por cada una y cada uno de los ciudadanos.

Todas las consultas y trámites que se realizan tanto en su sitio oficial como en sus más de 400 oficinas son gratuitos y los llevan a cabo personal capacitado sin necesidad de recurrir a gestores ni intermediarios.

En tanto, se destaca que los canales habilitados para hacer una denuncia son:

· Por internet ingresando en Mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

· Por correo electrónico, a denunciar@anses.gob.ar.

· Personalmente, en cualquier oficina de ANSES en el horario de atención al público.