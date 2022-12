Año 2023, allá vamos…

Otro año que se despide y otro año que comienza. ¿Qué decir entonces que no se haya dicho ya cuando llega esta época? Absolutamente nada nuevo más que reiterar los mejores deseos de siempre: Que todos los buenos sueños se cumplan, que todos los temores desaparezcan y que predomine la alegría por sobre las inevitables tristezas que suelen aparecer y que no hacen más que hacernos revalorizar los pequeños buenos momentos, esos instantes por los que siempre estamos rodeados y que muchas veces no tenemos en cuenta.

Por esa razón, el 2023 propone, simplemente, vivir. Aprovechar el tiempo al máximo y nunca olvidarnos de aquello que queremos lograr. Persiguiendo esta última idea, desde este pequeño espacio de diario La Opinión brindamos con todos nuestros lectores por un nuevo año que, sin dudas, ofrecerá muchas oportunidades.