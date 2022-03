Aníbal y el acuerdo con el FMI: “Si le quieren hacer daño al Presidente, díganlo, sáquense la careta”

En medio del fuerte debate en el Congreso para saber si se acompañará el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cargó contra los integrantes del Frente de Todos que analizan no apoyar el proyecto.

Molesto por esa actitud, Fernández reconoció que hay “compañeros” que están buscando convencer a otros para votar en contra del acuerdo en el Congreso. “Si le quieren hacer daño al Presidente, díganlo, sáquense la careta”, arremetió sin dar nombres, aunque apuntó a Máximo Kirchner, La Cámpora y otros dirigentes cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Las discusiones dentro de los frentes no se deben temer, se deben incentivar, pero llega un momento en donde el que tiene la legitimación activa para tomar la decisión, que es el Presidente de la Nación, pone el punto y a partir de ese momento se sigue avanzando”, planteó el funcionario luego de semanas de tensiones internas al respecto del avance de las negociaciones con el organismo multilateral de crédito.

En la semana que comenzó el tratamiento legislativo del acuerdo, Aníbal acusó en declaraciones a C5N conocer a “algunos compañeros que hablan con otros haciéndole ‘el coco’ para que voten en contra”. “Pareciera ser que gozan de situaciones de esa característica”, agregó, y advirtió que “el daño que le producirían al pueblo argentino sería superlativo por una mezquindad política”.

“Yo no juego a eso. Nunca votaría en contra de un presidente peronista”, se plantó. “Los que dicen que no están de acuerdo con el acuerdo que vengan y me lo cuenten, ¿cuál es el tema? ¿El default?¿Cómo salen de esa situación?”, cuestionó el titular de la cartera de Seguridad remarcando que los primeros perjudicados si Argentina cae en default serán “los más vulnerables”.

“¿Cómo resuelven ese tema? Van a decir que seguirían con la causa (contra Mauricio Macri y ex funcionarios de Cambiemos) ¿Le vas a ir a contar al Fondo que tenés una causa y que vas a esperar que se resuelva para seguir?”, continuó señalando que el 22 de marzo es la fecha en la que vence una nueva cuota que la Argentina debe pagar al FMI. “Hay que ponerse serio y razonar que hay que garparlo. No te gustó, comete el sapo que te corresponda pero andá y votá, para eso te eligieron”, enfatizó.

Pese a este panorama interno del oficialismo, Fernández destacó que el acuerdo no compromete “el bolsillo de los jubilados” y “no toca la legislación laboral”, algo que “sucedía siempre en condiciones de acuerdo con el FMI”. (DIB)