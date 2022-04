Aníbal Fernández respaldó a Guzmán y apuntó contra un sector del kirchnerismo: “No deberían estorbar”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó este martes a su par de Economía, Martín Guzmán, luego de que éste dijera que el presidente Alberto Fernández ordenó “gestionar con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido”.

“Se gobierna con los que están dispuestos a acompañar”, afirmó Fernández, en línea con las declaraciones de Guzmán. “El que no esté de acuerdo con la política económica del Gobierno, como mínimo, no debería estorbar. Hay expresiones que son totalmente innecesarias”, agregó.

Asimismo, en un alineamiento directo con las instrucciones del Presidente, el ministro de Seguridad se definió como un “hincha de Martín Guzmán”, y dijo que lo defenderá “siempre”. En esa dirección, en declaraciones a Futurock cargó contra los oficialistas que apuntan contra Guzmán: “Mil veces no estuve de acuerdo con las decisiones que se tomaron, pero jamás saqué los pies del plato”.

En medio de la interna que sacude al Frente de Todos, desatada tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ala ‘albertista’ salió, así, a contrarrestar la embestida del kirchnerismo contra la política económica que lleva adelante el titular del Palacio de Hacienda.

“Soy hincha de Martín y lo voy a defender con uñas y dientes. Plantea una discusión de poder. Si ese plan que nos reclamaron toda la vida hoy empieza a tener gestos muy claros y contundentes de posicionamiento, hacia dónde estamos yendo y en qué condiciones estamos yendo, se gobierna con los que están dispuestos a acompañar, no vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista”, afirmó.

En tanto, Aníbal Fernández manifestó sus diferencias con declaraciones públicas del diputado Moreau, que esta semana afirmó que el Presidente “tiene la última palabra” dentro del Frente de Todos, pero no es “la única” palabra, en referencia a las disidencias planteadas por Cristina y Máximo Kirchner, entre otros dirigentes. “Eso no me gustó. La última palabra es la del Presidente, es el que ejecuta, y todo lo demás es chamuyo. Son expresiones absolutamente innecesarias”, consideró el ministro.

La semana pasada, Feletti le echó la culpa a Guzmán por la escalada de la inflación: “Estamos en un mundo muy difícil y el ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo”, sostuvo el secretario de Comercio. También Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof hicieron referencia a lo difícil que se hace llegar a fin de mes y pidieron medidas económicas para paliar la situación. (DIB)