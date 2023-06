Aníbal Fernández calificó a Massa de “topadora” y vaticinó que gobernará 8 años

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó este martes que él hubiera preferido una PASO para dirimir candidaturas en lugar de una lista de unidad, pero elogió a su par de Economía, Sergio Massa, a quien calificó de “topadora” y vaticinó que ganará las elecciones y tendrá un gobierno de “8 años”.

“Sergio es una topadora y no se va a frenar un segundo para tratar de imponer a esta estrategia que se viene su propia impronta que es muy potente, con muchas ganas y es un hombre que conoce el armado y el manejo de la cosa pública como pocos”, sostuvo Fernández.

En una entrevista con Futurock, consideró que están dadas “las condiciones para que salga todo bien y tener un Presidente que en los ocho años va a dejar una traza fortísima”. El periodista le repreguntó si efectivamente había dicho 8 años y el ministro de Seguridad no dudó: “Si, claro, sin dudas que va a estar ocho años”.

“No puede ser de otra manera, no sabe hacer las cosas de otra manera. Ni se titubea ni se anda ‘macaqueando’ a la hora de tomar las decisiones”, insistió Fernández al argumentar su defensa de Massa. Y siguió: “Las cosas hay que hacerlas sin miramientos y nosotros los carnívoros somos así”.

La férrea defensa de Massa y su posible Gobierno llegó después de que el ministro de Seguridad reconociera que él hubiera preferido competir en las PASO en lugar de tener un candidato de consenso. “Estábamos totalmente convencidos (de competir en las PASO), pero si en algún momento el Presidente o la Vicepresidente se ponen de acuerdo en confluir en una lista común que concite la atención del electorado, qué me voy a poner yo en contra de esa situación. Y a Daniel le pasaba lo mismo. Lo charlamos y lo dimos por terminado. Si me preguntás si estaba satisfecho con eso te digo que no, pero se hizo un acuerdo y estas cosas en política se respetan”, señaló.

Después de repetir que él “decididamente” hubiera elegido ir a las PASO y que a Daniel Scioli “le hubiera ido muy bien” en la interna, el funcionario dijo que es “por naturaleza un hombre del frentismo y si las condiciones estaban dadas para hacerlo (la unidad) no queda otra que respetarla”. (DIB)