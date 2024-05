Aníbal Fernández acusó a Máximo Kirchner de hacer operaciones contra Alberto Fernández y Kicillof

El ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández apuntó duro contra Máximo Kirchner, aseguró que el ex presidente Alberto Fernández fue víctima de la “mala leche y operaciones” por parte de La Cámpora, al igual de las que sufrió Axel Kicillof, y dijo que Cristina Fernández no frenó eso.

En medio de la fuerte interna y tensiones en el peronismo bonaerense luego que Kirchner llamara a elecciones internas para el 17 de noviembre, Fernández le pegó al diputado nacional por el rol que ocupó durante el Gobierno anterior y sostuvo que le “cuesta creer” que Cristina “no lo supiera” de las operaciones.

“Mil cosas hay para reprocharle a Alberto, que yo hubiera hecho, pero fue víctima de un montón de malas leches y de operaciones que le hicieron estos pibes. Mucha mala leche y muchas operaciones. Me cuesta creer que Cristina no lo supiera. Él fue víctima de esas cosas”, apuntó Fernández en alusión a la organización política que maneja el hijo de la ex mandataria. En ese marco, lo calificó como alguien que “por relaciones de parentesco se afana la lapicera y pone a sus amigos en una lista”.

“Si Cristina sabe que van a hacer la operación y no dice que no la hagan. Ahí si Cristina dice que no se hace, no se hace. Así que mucho no hay para discutir. Todo eso que han hecho es dañino y por supuesto que perjudica al peronismo”, disparó el ex funcionario en diálogo con Radio Con Vos. Y Tras calificar al diputado nacional como alguien que “se cree, no lo es ni por casualidad, un dirigente de estatura”, cuestionó su accionar inclusive contra Kicillof. “Quiere marcarse una cancha en la que uno sea el que tenga la autoridad para decir qué es lo que se tiene que hacer”, agregó.

Y ahí recordó un hecho de Máximo con el gobernador. “Hay un video donde está hablando Axel y detrás de él está Máximo haciendo con la cabeza que no porque él no está de acuerdo, ¿Quién carajo sos?”, sostuvo. Y agregó: “Lo que siempre quisieron hacer es hacerle sentir el rigor. En esta elección le quisieron poner el vicegobernador, le hicieron todas las chanchadas que le pudieron hacer”.

Luego de que el consejo partidario del PJ (tanto nacional como provincial) confirmara la fecha de elección de autoridades para el 17 de noviembre, Aníbal subrayó: “Si el peronismo no tiene las pelotas para prepararse y dar una batalla en noviembre, no sé cuándo será el momento, el peronismo contra La Cámpora está terminado”. Y fue por más: “Si otra vez tenemos que soportar que un chabón porque es el hijo de una dirigente, de la que me siento orgullo eh….Yo no le quito un solo mérito. He sido orgulloso ministro de Cristina y he sido orgulloso ministro de Néstor”. (DIB)