Ángel De Brito reveló los mensajes que mantuvo con Jey Mammon tras conocerse la denuncia de abuso

El periodista Ángel de Brito reveló en su programa LAM (América) el diálogo que tuvo con el conductor Jey Mammon vía WhatsApp luego de que tomara estado público la denuncia por presunto abuso sexual en su contra, dada a conocer por la víctima, Lucas Benvenuto.

Según indicó De Brito, impactado por lo ocurrido, ya que compartió trabajo y encuentros sociales con Mammon, en el momento que mantuvo el intercambio de mensajes aún no lo habían echado de Telefe ni había salido el comunicado del conductor hablando de presunta extorsión.

“Quise hablar con él porque no lo podía creer, pero solo fueron mensajes”, contó De Brito, y expresó tajantemente que sintió que todo lo que dijo fueron “excusas”.

En esa línea, reveló que los mensajes fueron “escuetos”. Según el periodista de LAM, Mammon dijo que Benvenuto “miente en la edad” y que “no hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder”.

Cuando pidió llamarlo para profundizar, la respuesta del denunciado fue negativa, porque supuestamente habían “filtrado” su teléfono.

“Nunca jamás me habló de que tenía un novio de 14 años, porque directamente no hubiera sido la charla. Nunca jamás me habló de una denuncia por extorsión, que es lo que pone en un comunicado, muy mal asesorado”, añadió De Brito.

Ese contacto fue el único que tuvo Mammon con la prensa luego de conocerse la denuncia por abuso. Dada la gravedad del caso, De Brito decidió hacer públicos los mensajes por el rechazo que le genera la situación. (DIB)