Análisis sobre la aprobación de la reforma del Impuesto a las Ganancias

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias propuesta por el Ejecutivo. De esta manera, se hicieron permanentes los cambios que habían sido establecidos de manera provisoria por el Decreto 473/2023, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Y candidatos a concejales por los distintos espacios políticos de nuestro distrito opinaron sobre la medida.

“Parche” u “orden”

La candidata a concejal de Juntos por el Cambio Virginia Monzó opinó sobre la cuestión y se preguntó: “¿Parche electoralista u orden en la economía?”.

Al respecto sostuvo que “por supuesto que la presión impositiva que sufrimos todos los sectores en Argentina es agobiante y hace cada vez menos viable el desarrollo y crecimiento de nuestra economía”.

“La eliminación del impuesto a las Ganancias 4ª categoría debe darse, pero hay que evaluar el contexto. Parecería esta vez más un parche o estrategia electoral que una medida encuadrada en un plan de orden económico. La quita de este impuesto generará alivio a un sector de la población, pero sin un plan que acompañe esta medida puede llegar a generar mayor inflación porque los gastos del Estado siguen siendo los mismos e incluso mayores y la recaudación disminuirá, afectando además a las provincias por tratarse de un impuesto coparticipable. Entiendo que es necesaria la baja de impuestos, pero debe llevarse adelante en un marco de orden y planificación para no tener que caer en emisión, que todos sabemos que se traduce en mayor inflación, y finalmente termina licuando el alivio generado con la quita del impuesto a los trabajadores, y afectando también al resto de la población. Hay que ir por el orden y la estabilidad, sacando impuestos a medida que se reduce y se optimiza el gasto público”, destacó la edil que busca un nuevo mandato en el HCD.

“Nueva Argentina”

Por su parte el candidato a concejal de Union por la Patria Hernán Amador sostuvo que la aprobación de esta ley “es el inicio de una nueva Argentina que se viene y que ya comenzó a ponerse en marcha en estos últimos días con las medidas que ha ido tomando Sergio Massa”.

Y agregó que “son medidas que han alcanzado a todos los sectores”. “Y me parece que esta ley viene a sumarse y profundizar otro tipo de medidas como la quita del IVA para los alimento que pienso que es algo fundamental”, afirmó.

Ademas señaló que “es muy importante que la gran mayoría de los trabajadores ya no va a pagar impuesto a las Ganancias. Y en la provincia de Buenos Aires son 350.000 los trabajadores que dejarán de pagar este gravamen y esto es un gran noticia”.

Asimismo el dirigente expresó: “Esto no hace más que poner de manifiesto la convicción de nuestro espacio de que el ajuste no lo tienen que pagar los trabajadores o los argentinos de menores ingresos. El ajuste no lo debemos pagar nosotros. Y si hay alguna cuestión económica que resolver lo más justo es que los sectores de mayor riqueza y que tienen ganancias exponenciales en nuestro país hagan su aporte para que el esfuerzo no recaiga siempre en los que menos tienen”.

“Se votó a favor”

En tanto que Gustavo “Coco” Bories, candidato a concejal por La Libertad Avanza, indicó: “Desde La Libertad Avanza a través de los diputados nacionales del espacio se votó a favor de la eliminación del impuesto a las Ganancias para determinadas categorías, esto es porque siempre vamos a estar a favor de la eliminación y baja de impuestos”.

“Se puede bajar impuestos en Argentina y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Para ello hay que bajar el gasto público transformando subsidios en trabajo privado productivo, también reduciendo la estructura del Estado y la burocracia. Esto último también reduce el costo privado de lidiar con la burocracia y por ende los precios. Es cierto que también creemos que son medidas desesperadamente electorales como tantas otras, plan platita sin límites, las consecuencias del despilfarro económico traerán consecuencias muy negativas para el tiempo que se viene. Por suerte la ciudadanía ya no se cree el relato”, señaló.

Nueva ley

En términos generales, la nueva normativa parte del concepto de “no considerar al salario como una ganancia, sino como una retribución al trabajo”.

En este sentido, el cambio más significativo señala que sólo deberán pagar Ganancias las personas humanas con haber superior a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que hoy equivale a un monto de $1.980.000 brutos mensuales. Los contribuyentes tributarán de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas irán del 27% al 35%, según el nivel de ingresos de los contribuyentes.

Y la scala estará definida también en términos de SMVM, lo que lleva implícita una actualización continua de dos veces al año (1° de enero y 1° de junio), por lo que no será necesario apelar a nuevos proyectos y votaciones en el Congreso para determinar las futuras actualizaciones del mínimo no imponible.