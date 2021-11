Alumnos del CFP 402 instalaron equipos de aire acondicionado en el SUM del Barrio Villegas

El grupo de alumnos asistentes al curso de Refrigeración Doméstica que se dicta en las instalaciones del Centro de Formación Profesional 402 «Jorge Barracchia» realizó hace pocos días un importante trabajo en el SUM del Barrio Villegas donde instalaron varios equipos de aire acondicionado como una forma de cumplir con las prácticas que requiere el citado plan de estudio y, a su vez, de colaborar con esta institución donde se realizan diferentes actividades educativas y de esparcimiento.

El instructor a cargo de este curso es Pablo Frank, quien es reconocido en la ciudad por prestar el servicio de instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados, entre otros servicios vinculados a artefactos refrigerantes.

Él contó a este medio detalles de esta experiencia. «El curso que se dicta es el de Refrigeración Doméstica. El mismo inicia en marzo y culmina en diciembre. Dentro de ese curso el temario que se dicta es siempre dentro de la refrigeración, pero, después de la mitad del año en adelante, vemos todo lo referente a aire acondicionado. La parte teórica se da en la institución y la práctica en el taller y, en el marco de las prácticas, se dio la oportunidad de instalar estos equipos en el SUM del Barrio Fonavi. Antes hemos hecho este mismo trabajo en el CEAT y en algunos jardines donde realizamos las prácticas de aire acondicionado y mantenimiento», comentó antes de agregar que, cuando se da esta oportunidad de asistir con este servicio a una institución de Trenque Lauquen «no se cobra nada». «Ni yo que soy el instructor como así tampoco la escuela. Es de favor a favor con otras instituciones. Los materiales e insumos los pone la institución donde se hace la colocación de los equipos y la parte técnica y práctica la realizamos nosotros con herramientas y como corresponde» marcó.

Trabajo requerido

Frank hace siete años que se encuentra dictando este curso en el CFP 402. «Es mi trabajo personal, vivo de esto desde hace 15 años y hace más de 10 que me largué por mi cuenta. Dentro de lo que es el curso, la parte práctica la tratamos de hacer en una institución, no podemos ir a un particular a hacer este tipo de instalaciones», contó.

El entrevistado comentó que «la matrícula del curso arrancó este año con 15 alumnos por la pandemia y desistieron cuatro, pero años anteriores se anotaban cincuenta, luego arrancaban cuarenta y terminaban 20. Como interesados hay muchos, pero luego algunos desisten».

Asimismo, indicó que «este es un trabajo requerido, que viene evolucionando año a año porque la capacitación que se necesita y el conocimiento requerido cambia rápidamente. Es un rubro muy complicado que exige desarrollarse, estudiar día a día con todo lo que se viene. Yo mismo hoy en día me estoy capacitando con lo que se viene porque evolucionan los refrigerantes, los componentes, la tecnología. Este oficio va en evolución constante y no podés quedarte».

El verano que viene

Pablo Frank no duda en afirmar que los meses que siguen van a ser intentos, con altas temperaturas que llevarán a muchos vecinos a requerir la instalación de aires acondicionados. «La semana pasada fue un aviso de lo que va a ser el verano y hay que prepararse. No sé cómo vamos a venir con el tema de la energía, pero la semana pasada fue un aviso porque el clima viene muy seco y caluroso», adelantó.

Y agregó que «la gente tiene que saber que es importante el mantenimiento del equipo y contar con un asesoramiento sobre qué equipo necesita cada espacio». «Es necesaria también una limpieza periódica de los filtros (cada 15 días). Porque la gente nos llama cuando el equipo ya está saturado de hongos, bacterias y microbios que hay en el ambiente. De todas maneras, lo que más requiere la gente es el auxilio inmediato, tanto en lo que sea un aire acondicionado como una heladera familiar o el aire condicionado automotor. Nuestro oficio abarca un montón de rubros», señala.

Pocos trabajadores

Consultado sobre con cuántos trabajadores verdaderamente entendidos en esta materia cuenta Trenque Lauquen, el entrevistado comentó: «Entre colegas nos conocemos y realmente somos pocos. Pero sí hay muchos oportunistas que no están abocados 100 por ciento a este rubro y, con un mínimo de herramientas, alguna solución pueden dar. Hoy hay muchos oportunistas que brindan una solución momentánea. Pero, en verano, quienes nos dedicamos enteramente a esta materia, realmente escaseamos para lo que es Trenque Lauquen. Hay que tener en cuenta que hay unos 20 mil usuarios en Trenque Lauquen, y el trabajo se acrecienta mucho más si contamos que hay casas que tienen tres o cuatro equipos. Son tres meses de mucho trabajo» expresó.